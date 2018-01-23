Москва заработала почти 14 миллиардов рублей на новогоднем фестивале

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Почти 14 миллиардов рублей заработала Москва благодаря новогоднему фестивалю "Путешествие в Рождество", сообщили во вторник РИА Новости глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

"Путешествие в Рождество" проходило в Москве с 22 декабря по 14 января на более чем 83 площадках. Для гостей были подготовлены ледовые балеты, выступления уличных театров, концерты, мастер-классы, традиционные зимние забавы и световые инсталляции.

"Поступления от проведения международного фестиваля "Путешествие в Рождество" в бюджетную систему Москвы составят порядка 13,7 миллиарда рублей. Это почти 15 рублей на каждый рубль, инвестированный городом", — сказал Ефимов.

Как рассказали РИА Новости в департаменте, с 2010 по 2017 год поступления в бюджет Москвы от туризма и проведения фестивалей в номинальных ценах выросли в три раза, в сопоставимых ценах – на 79%.