На северо-востоке Москвы построят подземный переход к метро "Фонвизинская"

МОСКВА, 23 янв — РИА Недвижимость. На северо-востоке Москвы во втором квартале начнется строительство подземного перехода через пути Октябрьской железной дороги к станции метро "Фонвизинская", сообщается на сайте столичной мэрии.

Переход протяженностью почти 190 метров пройдет под железнодорожными путями в районе домов N30 и N32 на улице Академика Королева и свяжет станцию метро с проектируемым проездом N589, уточняется в сообщении.

В переходе установят автоматизированную систему снегоудаления, в нем будет три выхода, оборудованные лифтами, добавляется в нем.