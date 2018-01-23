Глава Оренбуржья прокомментировал скандальный клип чиновников Минлесхоза

УФА, 23 янв — РИА Новости. Решение уволить министра лесного хозяйства Оренбургской области Виктора Тонких пришло в первые секунды просмотра видеоролика со стриптизом, где в главных ролях выступают сам чиновник и его подчиненные, заявил губернатор Юрий Берг.

В клипе, появившемся в социальных сетях и СМИ, чиновники Минлесхоза сидят за рабочим столом, пьют пиво на фоне мешка с надписью "Бюджет" и играют в карты. Затем Тонких зачитывает несколько "указов губернатора" о том, что в лесу появились "косматые чудовища", и о необходимости развивать внутренний туризм. Далее чиновники переодеваются в костюмы исторических персонажей, пьют алкоголь, бранятся, демонстрируют различное оружие и исполняют импровизированный танец у шеста и мужской стриптиз.

После этого губернатор подписал указ об увольнении министра и его заместителей Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова.

"Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяют им претендовать только на премию Дарвина", — заявил Берг.

Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.