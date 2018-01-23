Глава Верховного суда назвал идею электронного правосудия реальной

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Несложные судебные споры по экономическим и гражданским вопросам в будущем можно будет разрешать в электронном виде, это реально, заявил журналистам во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Есть один очень хороший проект, но он еще пока — в идее, но в идее не фантастической, а реальной, которую можно реализовать. Я обсуждал этот вопрос с теми людьми, которые могут оказать содействие, у которых эти системы работают уже в других сферах, не в судебной сфере. Мы будем сейчас работать над этим", — отметил Лебедев.

По его словам, "есть полные возможности, основания, база" для разрешения в электроном виде "экономических споров, гражданских дел". Этот путь развития судебной системы он назвал "разумной процессуальной экономией".