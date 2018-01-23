МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Право российских граждан на надежную судебную защиту будет строго соблюдаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что российские суды и особенно высшие судебные органы должны иметь все возможности для надежного, эффективного обеспечения прав граждан на судебную защиту. Это одна из ключевых норм нашей конституции, и она будет, безусловно, строго соблюдаться", — заявил Путин на торжественном собрании в Верховном суде по случаю его 95-летия.

Он отметил, что стремление Верховного суда модернизировать судебную систему является важным.

"Так, новые возможности для обжалования судебных решений откроет создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции", — сказал Путин.