Путин рассказал об идее ввести новую меру наказания для судей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Верховный суд России предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности для судей — понижение квалификационного класса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на праздновании 95-летия со дня основания Верховного суда России.
"Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса", — сказал президент, комментируя законодательные инициативы ВС России.
По его словам, в этом случае необходимо четко определить критерии, "разделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка".