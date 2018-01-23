Путин рассказал об идее ввести новую меру наказания для судей

Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного суда России. 23 января 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного суда России. 23 января 2018

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Верховный суд России предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности для судей — понижение квалификационного класса, заявил президент России Владимир Путин, выступая на праздновании 95-летия со дня основания Верховного суда России.

"Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса", — сказал президент, комментируя законодательные инициативы ВС России.

По его словам, в этом случае необходимо четко определить критерии, "разделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка".