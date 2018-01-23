Путин рассказал, каким должен быть современный судья

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Современный судья должен быть примером порядочности и независимости, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на мероприятии, посвященном 95-летию учреждения Верховного суда, Путин отметил, что высшая инстанция уделяет кадровой политике самое серьезное внимание, более тщательно стал вестись отбор кандидатов на должность судей. "Исключена возможность работы родственников в судах, находящихся в процессуальном соподчинении. Совершенствуется практика декларирования доходов кандидата на должность судьи, другие меры противодействия коррупции. И это тоже очень важно, это, безусловно, нужно продолжать дальше", — заявил российский лидер.

"Современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости. И конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства. Такому судье будут доверять люди, а его работа, безукоризненное ведение процесса послужит повышению авторитета судебной власти в обществе", — сказал Путин.