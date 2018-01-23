Власти Оренбуржья заинтересовались клипом чиновников со стриптизом

УФА, 23 янв – РИА Новости. Власти Оренбургской области начали разбирательство после публикации в интернете видеоклипа, в котором якобы снялись чиновники министерства лесного хозяйства региона, сообщил РИА Новости источник в правительстве области.

Во вторник в социальных сетях и СМИ появился видеоклип, в котором участвует человек, похожий на министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких, и, возможно, его подчиненные. В начале видео чиновники сидят за рабочим столом, пьют пиво на фоне мешка с надписью "Бюджет", затем человек, похожий на министра, зачитывает несколько "указов губернатора" о том, что в лесу области появились "косматые чудовища", и о необходимости развивать внутренний туризм.

Далее чиновники переодеваются в исторических персонажей, пьют алкоголь, бранятся, демонстрируют различное оружие и изображают импровизированный танец у шеста и мужской стриптиз.

"Сейчас правительство разбирается в этом инциденте. Результаты будут позднее", — сказал РИА Новости источник в правительстве региона.