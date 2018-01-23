Землетрясение на Аляске не создает угрозу цунами для Сахалина и Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв — РИА Новости. Угрозы цунами для Сахалина и Курил после землетрясения на Аляске нет, сообщили во вторник РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Для побережья Сахалинской области это землетрясение не представляет опасности", — сказал собеседник агентства.

Сейсмостанция "Южно-Сахалинск" зарегистрировала толчок на глубине 19 километров магнитудой 7,9.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло во вторник около побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 09.31 по времени UTC (12.31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг залегал на глубине 19 километров.

Информация о пострадавших не поступала. Как сообщил Национальный центр предупреждения о цунами США (NTWC), существует угроза цунами.