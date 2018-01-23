На серой ветке метро начал курсировать обновленный поезд Победы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обновленный тематический поезд Победы, который во вторник начал курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, в течение полугода расскажет пассажирам метрополитена о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает корреспондент РИА Новости.

Гостей торжественной церемонии запуска тематического поезда встречали военными песнями, которые исполнялись в сопровождении живого оркестра. Первыми пассажирами поезда стали ветераны войны, а также подрастающие защитники — кадеты, юнармейцы и другие учащиеся специальных учреждений.

"У меня сжимается сердце от слов и чувств благодарности. Прежде всего, я хочу вам сказать большое спасибо… Это один из самых любимых наших составов. Благодаря огромному количеству отзывов пассажиров, которые просили его вернуть и еще раз напомнить об этой Победе, мы сегодня даем ему вторую жизнь. Мы продлеваем его движение еще на полгода. Думаю, мы на этом не остановимся, ведь пассажиры очень ценят его", — сказала заместитель директора метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова на торжественной церемонии запуска состава.

Она уточнила, что впервые поезд, посвященный 70-летию Победы, был запущен в 2015 году.

Обновленный состав станет частью федерального проекта Музея Победы под названием "Территория Победы". Восемь вагонов поезда оформлены архивными фотографиями, документами военных лет, статьями о ключевых сражениях.

"Поезд Победы под патронажем музея позволит не только привлечь внимание москвичей и гостей столицы к подвигу городов-героев и сохранить память о важных страницах истории, но и будет первым опытом информационного взаимодействия Музея Победы с Московским метрополитеном", — сказал директор Музея Победы Александр Школьник, чьи слова приводит пресс-служба его учреждения.

Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о возможном выпуске ограниченного тиража карт "Тройка" с символикой городов-героев и Музея Победы.