В Москве сократилось число ДТП с выездом на встречную полосу в 2,5 раза

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Количество аварий с выездом на встречную полосу в российской столице сократилось за три года в 2,5 раза, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков во вторник на президиуме в мэрии.

"Число аварий, связанных с выездом на полосу встречного движения, сократилось в 2,5 раза", — сказал он, пояснив, что этому способствовало современное нанесение качественной разметки и замена дорожных ограждений.

Также заммэра отметил, что в прошлом году в городе отремонтировали 20,7 миллиона квадратных метров дорог, при этом в 2018 году планируется ремонт еще 17,9 миллиона квадратных метров.