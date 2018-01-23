В Москве нашли почти 25 тысяч артефактов во время работ по благоустройству

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Примерно 25 тысяч артефактов было найдено в российской столице во время работ по программе "Моя улица", заявил во вторник заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на президиуме в столичной мэрии.

"В целом за период комплексного благоустройства найдено примерно 25 тысяч различных артефактов", — сказал он.

Бирюков отметил, что одним из найденных уникальных объектов стала стена Белого города.

Также вице-мэр рассказал, что во время работ по реконструкции были благоустроены 45 объектов Русской православной церкви.