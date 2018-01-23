В России будут штрафовать за превышение содержания трансжиров в продуктах

Закладка жира в плавительную камеру во время работы в цехе по производству маргарина

Закладка жира в плавительную камеру во время работы в цехе по производству маргарина

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор установил новую норму содержания трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции. Ее превышение будет грозить штрафом до миллиона рублей.

Ведомство напоминает, что трансжиры содержатся в маргаринах и бутербродных смесях, жареной пище, пиццах, чипсах, пирогах, печенье и т. п. Всемирная организация здравоохранения рассматривает уменьшение трансжиров в продуктах как меру по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно нормативу, вступившему в силу с 1 января, содержание трансизомеров жирных кислот в твердых, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более 2% от общего содержания жира в продукте.

На упаковках таких продуктов должна указываться информация о максимальном содержании насыщенных жирных кислот и трансжиров.

Нарушителям грозит административная ответственность: штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а в повторных случаях — до миллиона, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Изготовленная до 1 января продукция, содержащая более 2% трансжиров, может оставаться на рынке в течение срока годности.

Если же покупатели приобрели продукты, произведенные после 1 января, на которых не указано содержание трансжиров или их доля превышает норматив, то Роспотребнадзор призывает обращаться в его территориальные органы.