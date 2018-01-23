Петербургские пенсионерки поддержали курсантов, станцевав под Satisfaction

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Петербургские пенсионерки присоединились к флешмобу в защиту курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), станцевав под композицию Бенни Бенасси Satisfaction. Видеоролик размещен на YouTube.

В январе в сети опубликовали клип, в котором учащиеся УИГА танцуют под Satisfaction в нижнем белье и форменных фуражках. Местные власти начали проверку, а в Росавиации пообещали принять к руководству вуза и студентам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни согласились с позицией ведомства и заявили, что курсанты позорят честь мундира, другие же не нашли в ролике ничего предосудительного. На портале change.org даже появилась петиция с просьбой не отчислять учащихся, ее подписали несколько десятков тысяч человек.

За курсантов вступился и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заявивший, что отчисление не прибавит им патриотизма. В результате проверявшая ролик Приволжская транспортная прокуратур не нашла в клипе никаких нарушений. Клип курсантов УИГА вдохновил на аналогичные видео спортсменов, медиков, спасателей, студентов и многих других.