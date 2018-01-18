Глава Ульяновской области призвал не ломать жизнь курсантам из-за клипа

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявшиеся полуобнаженными в клипе, должны понести наказание, но ломать жизнь им нельзя. Такое мнение выразил глава региона Сергей Морозов.

По его словам, увольнение не добавит им "патриотизма и воспитания". Наказание должно быть справедливым и соразмерным поступку.

"Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения", — написал Морозов в Facebook.

Губернатор добавил, что собирается встретиться с самими курсантами и их родителями.

"Надеюсь, они услышат мою позицию как отца, как кадрового офицера. Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее, а поддержка старших товарищей — офицеров, ветеранов отрасли — в тот момент, когда они оступились, станет хорошим уроком товарищества, сплоченности и доверия", — отметил Морозов.

Поводом для разразившегося в Ульяновске скандала стал клип, в котором учащиеся института гражданской авиации танцуют в нижнем белье под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Местные власти начали проверку, а в Росавиации пообещали принять к руководству вуза и студентам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни согласились с позицией Росавиации и заявили, что курсанты позорят честь мундира, другие же не нашли в ролике ничего предосудительного. На портале change.org даже появилась петиция с просьбой не отчислять учащихся, ее уже подписали более 25 тысяч человек.

Ульяновские курсанты стали не первыми, кто снял подобное видео под песню Satisfaction. В Сети еще с 2015 года есть ролик, на котором британские военнослужащие танцуют под эту композицию.