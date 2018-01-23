РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В 21 регионе России ввели особые меры безопасности из-за аномальных морозов

09:2723.01.2018
(обновлено: 09:28 23.01.2018)
02870
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкМороз в Красноярске. Архивное фотоМороз в Красноярске. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Особые меры безопасности и оказания помощи людям приняты в 21 регионе России, где установились аномальные морозы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

Прохожий на заснеженной улице. архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Югре в 40-градусный мороз на трассе сломался пассажирский автобус
В пресс-службе отметили, что развернуты и функционируют 64 подвижных и 1363 стационарных пункта обогрева и питания.

"В 21 субъекте РФ, где установились низкие температуры атмосферного воздуха, проводится дополнительная работа в частном жилом секторе с печным отоплением, развернуты 166 пунктов обогрева для социально-незащищенных групп населения, рассчитанные на единовременный прием более 7 тысяч человек", — сообщили в МЧС.

Также усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах, на наиболее сложных и опасных участках, на которых работают 133 оперативные группы.

За минувшие сутки из-за морозов были отменены более 290 рейсов междугородних автобусов на территории Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. В то же время авиационный и железнодорожный транспорт работают в штатном режиме.

Электропоезд. архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На Забайкальской железной дороге ограничили скорость грузовых поездов
В МЧС сообщили, что в 1,5 тысячи школ в восьми регионах отменены занятия. Сделано это в целях профилактики простудных заболеваний и охраны здоровья школьников. "Почти 400 тысяч школьников пока учатся дистанционно", — уточнили в МЧС.

Дополнительные профилактические рейды проводятся на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, в ходе которых проверяется оснащение, экипировка личного состава, готовность техники, резервы материальных средств и наличие расходных материалов. В национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС работает межведомственная рабочая группа.

"В готовности к реагированию находятся более 124 тысяч человек и 40 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — более 12 тысяч человек и 4 тысяч единиц техники. Принимаются меры по увеличению группировки сил и средств, задействованных в обеспечении устойчивой работы систем жизнеобеспечения во всех населенных пунктах, включая отдаленные и труднодоступные поселения", — сообщили в МЧС.

По данным Центра "Антистихия" МЧС, 23 января антициклон сохранит свое влияние на территории 21 субъекта Дальневосточной, Сибирской и Уральской частей России в виде понижения среднесуточных температур до 56 градусов мороза.

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Уровни опасности погоды
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена