МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Особые меры безопасности и оказания помощи людям приняты в 21 регионе России, где установились аномальные морозы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе отметили, что развернуты и функционируют 64 подвижных и 1363 стационарных пункта обогрева и питания.

"В 21 субъекте РФ, где установились низкие температуры атмосферного воздуха, проводится дополнительная работа в частном жилом секторе с печным отоплением, развернуты 166 пунктов обогрева для социально-незащищенных групп населения, рассчитанные на единовременный прием более 7 тысяч человек", — сообщили в МЧС.

Также усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах, на наиболее сложных и опасных участках, на которых работают 133 оперативные группы.

За минувшие сутки из-за морозов были отменены более 290 рейсов междугородних автобусов на территории Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. В то же время авиационный и железнодорожный транспорт работают в штатном режиме.

В МЧС сообщили, что в 1,5 тысячи школ в восьми регионах отменены занятия. Сделано это в целях профилактики простудных заболеваний и охраны здоровья школьников. "Почти 400 тысяч школьников пока учатся дистанционно", — уточнили в МЧС.

Дополнительные профилактические рейды проводятся на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры, в ходе которых проверяется оснащение, экипировка личного состава, готовность техники, резервы материальных средств и наличие расходных материалов. В национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС работает межведомственная рабочая группа.

"В готовности к реагированию находятся более 124 тысяч человек и 40 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — более 12 тысяч человек и 4 тысяч единиц техники. Принимаются меры по увеличению группировки сил и средств, задействованных в обеспечении устойчивой работы систем жизнеобеспечения во всех населенных пунктах, включая отдаленные и труднодоступные поселения", — сообщили в МЧС.

По данным Центра "Антистихия" МЧС, 23 января антициклон сохранит свое влияние на территории 21 субъекта Дальневосточной, Сибирской и Уральской частей России в виде понижения среднесуточных температур до 56 градусов мороза.