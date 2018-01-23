Экологи рассказали, почему под Хабаровском тигрица нападает на собак

ХАБАРОВСК, 23 янв – РИА Новости. Тигрица, которая ловит собак у нескольких поселков под Хабаровском, пришла туда в поисках пропитания, так как сородичи изгнали ее с заповедных территорий, сейчас животное пытаются поймать, сообщается на сайте учреждения "Заповедное Приамурье", ведающего несколькими заповедниками и нацпарками.

В конце прошлого года жители сел Благодатное, Князе-Волконское и Лесное под Хабаровском сообщали о тигре, который ловил собак в окрестностях и даже напал на нескольких псов, находившихся на привязи. Минприроды РФ выдало разрешение на отлов хищника, но его пока не поймали. Несколько раз тигра отгоняли в заказник "Хехцирский", но он возвращался.

"Ноябрь и декабрь 2017 года в "Большехехцирском" заповеднике и заказнике "Хехцирский" был насыщен наплывом тигров. Помимо постоянно проживающих на этих территориях двух тигриц было зафиксировано появление двух крупных самцов тигра и тигрицы", — сообщают экологи. По их данным, кормовая база в районе уменьшилась, и ее не хватило бы для пяти хищников. Сейчас в заповеднике постоянно обитает одна тигрица, еще одна – по кличке Карма – находится в заказнике "Хехцирский".

"Самцы тигров, побродив немного по заповеднику и заказнику, удалились. Новая тигрица, пришедшая в заказник, по-видимому, захотела остаться, но была изгнана хозяйкой заказника, тигрицей по кличке Карма. Оставшись без охотничьего участка, оголодавшая тигрица, которую уже прозвали "Невестой без места", начала отлавливать собак в окрестных селах", — говорится в сообщении. Как рассказали экологи "Заповедного Приамурья", оперативная группа Минприроды края совместно с инспекцией заповедника неоднократно отгоняла тигрицу от сел в заказник, но оттуда ее изгоняла Карма.

Сейчас тигрица раз в две недели появляется в заказнике в районе сел Лесное и Благодатное и не пытается закрепиться на территории заказника. Специалисты, которые постоянно контролируют ее передвижение, установили, что зверь вновь вышел за границы заказника. Они приступили к ее отлову и изъятию из природы.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.