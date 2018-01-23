В Улан-Удэ пока не планируют выписывать пострадавших при нападении на школу

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018

КРАСНОЯРСК, 23 янв — РИА Новости. Врачи пока не планируют выписывать пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости во вторник в минздраве Бурятии.

"Речь о выписке пока не идет", — сказала собеседница агентства.

Также, по ее словам, ранее прооперированная девочка до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".