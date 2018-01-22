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Общество

В Госдуме не поддержали идею приравнять сожительство к браку

19:3622.01.2018
(обновлено: 19:41 22.01.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы. Архивное фотоЗдание Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Госдуме раскритиковали законопроект, предлагающий приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку. Первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что совместное проживание — недостаточное основание для того, чтобы считать людей супругами.

Ссора в семье. Архивное фото
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"Я еще пока не видела самой инициативы, не могу обсуждать ее в деталях как законопроект. Но в том числе как координатору проекта "Крепкая семья", мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство — какой брак считается официальным", — пояснила она.

Она выразила надежду, что пары, живущие в гражданском браке, все же оформят свои отношения. "Это не только права супругов, но и еще ответственность и перед своими детьми, потому что когда рождаются дети в браке, тоже важно, чтобы между родителями были оформлены отношения", — подчеркнула парламентарий.

Суть документа

Законопроект, который приравняет пятилетнее сожительство к официальному браку, в понедельник внес сенатор Антон Беляков. Он считает, что нужно включить в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения" — незарегистрированный союз мужчины и женщины, живущих вместе в течение пяти лет и ведущих общее хозяйство. При этом при наличии ребенка этот срок предлагается сократить до двух лет.

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В соответствии с документом, статус "фактические брачные отношения" наделяет супругов правами и обязанностями, предусмотренными семейным и гражданским законодательством. При этом нажитое парой имущество признается их совместной собственностью.

Вред для России

Идея Белякова не нашла поддержки в Совете Федерации. Заместитель председателя комитета по конституционному законодательству, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина заявила, что к семейным вопросам нельзя относиться с такой легкостью.

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Саму инициативу она назвала вредительством. "Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — заявила сенатор РИА Новости.

Мизулина отметила, что настоящие патриоты никогда не поддержат такую инициативу, так как "ослабление института брака и семьи — это удар по общественной и государственной стабильности".

Она напомнила, что в советской истории уже был период, когда узаконили сожительство, что, как считает сенатор, привело к негативным последствиям. "Число разводов выросло катастрофически. На десять браков приходилось девять разводов. 92% семей разваливались", — напомнила Мизулина.

Она предложила искать причины распространения сожительства и добавила, что в таких отношениях больше всего страдают дети.

Вопросы нравственности

При этом в Русской православной церкви указали на то, что в общественно-правовом измерении у такой идеи есть логика.

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"Количество зарегистрированных браков сокращается с каждым годом. Мужчины инфантильны, потребительски относятся к самым родным и близким людям, боятся принять на себя ответственность за их судьбу. И тяжелее всего приходится матерям и детям, появившимся на свет в таком сожительстве. Но если нравственные нормы перестают работать, на их место приходят правовые", — заявил член комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин).

Однако он отметил, что эффективность такого механизма остается под вопросом.

Иеромонах Димитрий также выразил сожаление, что "уходящая Русь, запечатленная в "Белой гвардии" Булгакова и на полотнах Павла Корина, не возвращается, несмотря на все заявления и декларации".

"Мы утрачиваем человечность. Не служим ближнему, а используем его. Меняем партнеров как перчатки", — заключил он.

Венчание. Архивное фото
© Фото : Дима Терещенко
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Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, в свою очередь, что инициативу нужно детально изучить.

"Исходим из того, что зарегистрированный брак является формой сожительства мужчины и женщины, которая обеспечивает взаимную ответственность супругов, регулирует их права и обязанности, создает условия для воспитания детей. Церковь исходит из того, что во всех случаях, кроме исключительных, венчанию должна предшествовать регистрация брака", — отметил Кипшидзе.

Он призвал рассматривать законопроект с точки зрения того, способствует ли он укреплению ответственности в отношениях между мужчиной и женщиной.

По сроку давности
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
По сроку давности

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14 пользователей оставили 18 комментариев
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tomcats
Значит "партнеры" будут расставаться за месяц до истечения срока.
19:54
22.01.2018
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no smoking
Вон, смотри, звезда падает! Загадай желание.
- Я хочу, чтобы ты на мне женился.
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20:01
22.01.2018
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