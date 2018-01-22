МГУ вошел в рейтинг самых красивых университетов в Европе по версии THE

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова вошло в топ-10 самых красивых высших учебных заведений в Европе по версии журнала Times Higher Education (THE), сообщается на сайте издания.

Первые три строчки рейтинга заняли старейшие университеты Европы — расположенный во дворце Поджи в Италии Болонский университет, испанский Университет Саламанки и португальский Коимбрский университет. Согласно представленной информации, главное здание МГУ на Воробьевых горах, спроектированное советским архитектором Львом Рудневым, заняло 10 строчку в рейтинге.

"Главное здание МГУ имени Ломоносова возвышается над остальным кампусом, стоя на высоте 240 метров, увенчанное 57-метровым шпилем и 12-тонной пятиконечной звездой. Полагается, что в здании — одной из "сталинских высоток" в Москве, насчитывается 33 километра коридоров и 5 тысяч комнат", — отметили составители рейтинга.

В рейтинг также попали Ростокский университет в Германии, польский Гданьский политехнический университет, Уппсальский университет в Швеции, Университет Гренобля во Франции и здание Тринити-колледжа в Дублинском университете в Ирландии. Самым молодым по дате основания университетом в топе-10 стал Орхусский университет в Дании (1928).