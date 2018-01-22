Во Франции умерла дочь художника Михаила Шемякина, Доротея

ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Дочь известного художника и скульптора Михаила Шемякина Доротея скончалась на 54 году жизни, об этом художник написал в своем аккаунте в сети Facebook.

"20 января покинула этот мир моя дочь Доротея, замечательная художница и удивительный человек — многогранный, странный, причудливый, глубокий и добрый. Знаю и верю, что её работы будут жить и дарить радость", — написал Шемякин.

Его публикацию сопровождают несколько работ Доротеи.

© Фото : предоставлено Центром Михаила Шемякина Работа художницы Доротеи Шемякиной © Фото : предоставлено Центром Михаила Шемякина Работа художницы Доротеи Шемякиной

О том, что послужило причиной для смерти художницы, не сообщается. Доротея была единственной дочерью Шемякина, она родилась 9 мая 1964 года.

© Фото : предоставлено Центром Михаила Шемякина Работа художницы Доротеи Шемякиной © Фото : предоставлено Центром Михаила Шемякина Работа художницы Доротеи Шемякиной

Михаил Шемякин — лауреат государственной премии Российской Федерации, народный художник Кабардино-Балкарии, Адыгеи, почетный доктор ряда высших учебных заведений. Создал множество монументальных скульптур в России, Европе и США, участвовал в театральных работах, перфомансах и телевизионных проектах.