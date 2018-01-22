Алкоголь не согреет: врачи рассказали, как не стать жертвой мифов о морозах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врачи не советуют в морозы согреваться с помощью алкоголя, а также предупреждают, что вирусы зимой распространяются не менее интенсивно, и верить в то, что холода убивают бактерии, нельзя.

Ранее в столичном метеобюро РИА Новости сообщили, что пик морозов в московском регионе придется на ночь среды и составит минус 17 градусов.

Главный терапевт Минздрава РФ, директор НИИ пульмонологии ФМБА России, академик РАН Александр Чучалин заявил РИА Новости, что нужно готовиться к морозам, хотя похолодание не является критическим и не угрожает жизни. "Обязательно нужно правильно одеваться, нужно, чтобы нательное белье было из натуральных тканей. Потоотделение представляет угрозу при низких температурах, поскольку дополнительно охлаждает организм, поэтому нужно, чтобы белье абсорбировало", — заявил Чучалин.

В свою очередь врач-иммунолог Кирилл Шляпников советует утеплить руки, ноги, лицо, голову, уши и нос, собираясь на улицу.

Чучалин отметил, что очень важна длительность нахождения на открытом воздухе. "Во время низких температур ее нужно сокращать, особенно людям, которые работают на улице. Длительность непрерывного нахождения не должна превышать 30-40 минут", — сказал он.

Алкоголь не поможет

Питание, по словам академика, также имеет значение: человек должен употреблять пищу, которая обладает высокой энергией — белковая, углеводная.

Шляпников предупреждает, что вопреки устоявшемуся мнению, алкоголь не греет, а увеличивает теплоотдачу человека — он замерзает быстрее, но этого просто не чувствует.

После пребывания на морозе эксперт советует начать согреваться с теплого питья. "До того как погрузить в теплую воду руки или ноги лучше согреться изнутри", — сказал он. Затем можно умыться теплой водой, вытереть кожу насухо, растереть участки тела, которые были подвергнуты воздействию холода. А если кожа побелела, появились признаки обморожения, необходимо обратиться к врачу за помощью, напомнил собеседник агентства.

Опасные вирусы и проблемы с суставами

Чучалин также призывает не игнорировать медицинскую помощь, он предупредил, что существуют серьезные проблемы, которые связаны с охлаждением органов дыхания. "Холодный воздух поступает в дыхательные пути и может приводить к развитию бронхита, к развитию воспаления легких и на этом озноблении часто возникают тяжелые вирусно-бактериальные заболевания, это уже необходима медицинская помощь человеку в этой ситуации", — сказал эксперт.

Чучалин призвал не верить мифам о том, что низкие температуры убивают бактерии и распространение вирусов останавливается. "Во время низких температур скученность населения возрастает, особенно в общественном транспорте, и передача инфекций от человека к человеку возрастает", — сказал он.

"Если человек с ослабленным иммунитетом еще и переохладился или попал в какое-то место, где есть возбудитель инфекции, то он заболеет, конечно", — подтвердил Шляпников.

При этом, по мнению Чучалина, грипп не преподнесет сюрпризов в этом году. "Наше население в этом году как никогда хорошо привито. Санитарная служба нашей страны сыграла большую роль и впервые в нашей истории привито более 40% населения", — напомнил он. Эксперт отметил, что расслабляться не стоит: опасна также циркуляция инфекций, от которых прививка не защищает — парагрипп, аденовирус и другие.

По словам Шляпникова, в морозы могут обостряться и проблемы с суставами, с кожей — особенно кожей рук. Также есть опасность обострения заболеваний, связанных с кровоснабжением, например сердечная и сосудистая недостаточность, варикозное расширение вен могут обостриться. "Нужна особая осторожность: когда чувствительность конечностей нарушена, можно не заметить, как отморозил себе палец", — отметил собеседник агентства.