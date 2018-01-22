Алкоголь не согреет: врачи рассказали, как не стать жертвой мифов о морозах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врачи не советуют в морозы согреваться с помощью алкоголя, а также предупреждают, что вирусы зимой распространяются не менее интенсивно, и верить в то, что холода убивают бактерии, нельзя.
Главный терапевт Минздрава РФ, директор НИИ пульмонологии ФМБА России, академик РАН Александр Чучалин заявил РИА Новости, что нужно готовиться к морозам, хотя похолодание не является критическим и не угрожает жизни. "Обязательно нужно правильно одеваться, нужно, чтобы нательное белье было из натуральных тканей. Потоотделение представляет угрозу при низких температурах, поскольку дополнительно охлаждает организм, поэтому нужно, чтобы белье абсорбировало", — заявил Чучалин.
В свою очередь врач-иммунолог Кирилл Шляпников советует утеплить руки, ноги, лицо, голову, уши и нос, собираясь на улицу.
Чучалин отметил, что очень важна длительность нахождения на открытом воздухе. "Во время низких температур ее нужно сокращать, особенно людям, которые работают на улице. Длительность непрерывного нахождения не должна превышать 30-40 минут", — сказал он.
Алкоголь не поможет
Шляпников предупреждает, что вопреки устоявшемуся мнению, алкоголь не греет, а увеличивает теплоотдачу человека — он замерзает быстрее, но этого просто не чувствует.
После пребывания на морозе эксперт советует начать согреваться с теплого питья. "До того как погрузить в теплую воду руки или ноги лучше согреться изнутри", — сказал он. Затем можно умыться теплой водой, вытереть кожу насухо, растереть участки тела, которые были подвергнуты воздействию холода. А если кожа побелела, появились признаки обморожения, необходимо обратиться к врачу за помощью, напомнил собеседник агентства.
Опасные вирусы и проблемы с суставами
"Если человек с ослабленным иммунитетом еще и переохладился или попал в какое-то место, где есть возбудитель инфекции, то он заболеет, конечно", — подтвердил Шляпников.
При этом, по мнению Чучалина, грипп не преподнесет сюрпризов в этом году. "Наше население в этом году как никогда хорошо привито. Санитарная служба нашей страны сыграла большую роль и впервые в нашей истории привито более 40% населения", — напомнил он. Эксперт отметил, что расслабляться не стоит: опасна также циркуляция инфекций, от которых прививка не защищает — парагрипп, аденовирус и другие.