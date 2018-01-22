В России около трехсот тысяч детей ожидают очереди в детский сад

ГОРКИ, 22 янв — РИА Новости. Актуальная очередь в ясельные группы детских садов (в возрасте до трех лет) составляет 272 тысячи детей, однако эта цифра в ближайшее время вырастет, поскольку в очереди начнут учитываться дети и младше полутора лет, сообщила вица-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства.

В феврале 2017 года она говорила, что актуальная очередь составляет 326 тысяч детей. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году неоднократно заявлял о необходимости скорейшего решения проблемы с очередями в ясли, а на ежегодной пресс-конференции в декабре он рассказал о программе по созданию более 326 тысяч ясельных мест, благодаря чему уже в 2018-2019 годах должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

"Сегодня актуальная очередь для детей до трех лет по всей РФ составляет 272 тысячи человек. Это актуальная очередь, это когда родители хотят отдать ребенка в детский сад, но места для этого ребенка сегодня нет", — рассказала Голодец на совещании главы правительства со своими заместителями.

Однако она отметила, что в большинстве регионов до 1 января текущего года существовали жесткие правила и в эту актуальную очередь не попадали родители, чьим детям еще не исполнилось полутора лет. "То есть после изменения правил, то есть на сегодняшний день все дошкольники будут иметь право не просто учитываться в очереди, но у них появится новое право на место в дошкольных учреждениях, и эта очередь вырастет", — указала вице-премьер.

В начале декабря Голодец оценивала реальную потребность в яслях в 420 тысяч мест.

Премьер-министр Дмитрий Медведев указал, что в 2018-2019 годах на данную программу предполагается выделить из федерального бюджета почти 50 миллиардов рублей.

"Действительно, выделены средства, до 1 марта правительством должен быть принят документ, который регламентирует порядок выделения средств и реализации программы во всех субъектах РФ", — отметила Голодец, добавив, что регионы готовятся к реализации программы — выделяются площадки под строительство новых дошкольных учреждений.