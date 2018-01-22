В Перми после ЧП в школе предложили взять под контроль мессенджер Telegram

ПЕРМЬ, 22 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова после поножовщины в школе предложила ввести контроль над мессенджером Telegram, так как там есть группы, в которых продаются наркотики и оружие.

Драка с поножовщиной произошла в пермской школе 15 января, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Контролировать сеть Телеграм на территории РФ на предмет открытых и закрытых групп, чатов, пропагандирующих продажу наркотиков или продающих наркотики, оружие, людей. В крайнем случае — запрет этой сети на территории РФ", — написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

"

В сети Телеграмм есть стикеры-наркотики! И много неконтролируемых сообществ. А скоро будет своя криптовалюта для совершения внутренних продаж!" — добавила она. Денисова предложила создать детские аккаунты в соцсетях, которые можно будет привязывать к аккаунтам родителей, чтобы ограничивать доступ детей к контенту.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

В октябре мировой суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, Мещанский суд Москвы, как апелляционная инстанция, признал это решение законным. По заявлению адвоката, штраф назначен за отказ Telegram дать спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых в теракте в Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что речи о блокировке мессенджера в России пока не идет. Позднее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер активно борется с публичной пропагандой насилия в любом виде, так, в октябре мессенджер заблокировал более 8,5 тысячи каналов, связанных с терроризмом. В декабре сообщалось, что администрация Telegram обратилась в офис верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в России.