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Общество

В Госдуме предложили ограничить регистрацию детей в соцсетях

15:2922.01.2018
(обновлено: 16:35 22.01.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСтраница социальной сети Вконтакте. Архивное фотоСтраница социальной сети Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей.

Ребенок со смартфоном
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Автор документа, депутат от "Единой России" Виталий Милонов, считает, что нужно внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Проект предполагает, что при регистрации в соцсети пользователь должен в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, который позволит установить фамилию и возраст.

При этом для детей в возрасте до 14 лет предусмотрены особые правила: родители, усыновители или опекуны должны дать письменное согласие на создание аккаунта.

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© Fotolia / Feng Yu
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Порядок идентификации будет определять владелец соцсети. Если он нарушит требования к регистрации, то его оштрафуют: физическое лицо на сумму до пяти тысяч рублей, должностное — до 50 тысяч рублей, юридическое — до миллиона рублей.

Весной прошлого года Милонов уже вносил в Госдуму законопроект, который предлагал запретить детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях. В документе также говорилось, что все остальные пользователи при создании аккаунтов должны указывать персональные данные. Однако нижняя палата парламента не поддержала эту инициативу.

Тему влияния интернета на детей стали активно обсуждать в январе, после случаев нападений в российских школах. В одном из учебных заведений Перми два подростка набросились с ножами на учеников и педагога, ранив тринадцать человек. Молодые люди также попали в больницу. В школе в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учеников и преподавателя, пострадали семь человек, в том числе подозреваемый. 

Как выяснилось позднее, один из подростков, который участвовал в нападении в Перми, во "ВКонтакте" был подписан на группы, посвященные массовому убийству в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Тогда двое учеников старших классов застрелили 13 человек и ранили еще более двух десятков. После этого нападавшие покончили с собой. 

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Общество
Комментарии
37 пользователей оставили 46 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Полянский
Совсем умом тронулся. Кто же в здравом уме будет светить свои паспортные данные в соцсети. Разве что такие вот как он, на которых ещё кредитов не навешивали.
15:53
22.01.2018
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Евгений Проверкин
Дети, вон из интернета!
15:47
22.01.2018
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