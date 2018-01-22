Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения

ГОРКИ, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года.

"Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана на семь лет – до 2024 года", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что дорожная ситуация в стране остается сложной в связи с тем, что растет количество автомобилей, как легковых, так и грузовых.

"Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу – оно тоже остается очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону", — сказал глава правительства.

Он также призвал следить за состоянием улиц, дорог и применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, а также совершенствовать механизмы фиксации ДТП.