В Москве 1 февраля начнется аккредитация такси для работы на ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1090)

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Добровольная аккредитация такси для работы на Чемпионате мира по футболу начнется в Москве 1 февраля, отборочные процедуры таксомоторных компаний завершатся к 31 мая, сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в понедельник.

"Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) 1 февраля 2018 года начнет добровольную аккредитацию такси для работы на Чемпионате мира по футболу. Это позволит повысить качество обслуживания и безопасность гостей чемпионата", — говорится в сообщении.

Для аккредитации такси должны подходить под определенные условия, среди обязательных — отсутствие неоплаченных штрафов, автомобиль не старше четырех лет и в установленной цветовой гамме, машины такси должны быть оборудованы опознавательным фонарем, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, информацией в салоне о водителе и тарифах. Кроме того, таксисты, желающие аккредитоваться, обязаны передавать в online-режиме данные по местонахождению. В число необходимых требований также входят наличие детского кресла и оборудования для безналичной оплаты проезда.

В МАДИ отмечают, что получившие аккредитацию таксомоторные компании будут контролировать непосредственно во время проведения Чемпионата мира по футболу.

"За систематическое нарушение правил перевозки пассажиров и багажа МАДИ аннулирует аккредитацию. Такая же мера будет принята, если водитель аккредитованного такси стал виновником ДТП", — уточнили в инспекции.

Сбор заявок от перевозчиков будет проводиться весь февраль, остальные отборочные процедуры полностью завершатся к 31 мая. Всю необходимую информацию об аккредитации такси водители могут найти на официальном сайте мэра и правительства Москвы.