Главную новогоднюю елку демонтируют 24 января

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Специалисты приступили к демонтажу главной новогодней елки России, она будет вывезена с территории Кремля в ночь на 24 января, сообщила журналистам пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

"Приступили к демонтажу главной новогодней ели. Сначала будут аккуратно сняты игрушки и гирлянды, а в ночь с 23 на 24 января ель покинет Соборную площадь Московского Кремля", — сказала Крылова.

В этом году главной новогодней елкой было выбрано 90-летнее дерево из Подмосковья высотой 27 метров, диаметр ее ствола составляет 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров. Она украшает Соборную площадь Кремля.

Ее украсили более 3,5 тысячи игрушек — шаров, шишек, кренделей и других символов традиционной русской ярмарки.

Общероссийская новогодняя елка, которую посетили порядка 5 тысяч детей, прошла 26 декабря. С некоторыми ребятами пообщался президент России.