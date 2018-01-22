Главную новогоднюю елку демонтируют 24 января

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Специалисты приступили к демонтажу главной новогодней елки России, она будет вывезена с территории Кремля в ночь на 24 января, сообщила журналистам пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.
В этом году главной новогодней елкой было выбрано 90-летнее дерево из Подмосковья высотой 27 метров, диаметр ее ствола составляет 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров. Она украшает Соборную площадь Кремля.
Ее украсили более 3,5 тысячи игрушек — шаров, шишек, кренделей и других символов традиционной русской ярмарки.
Общероссийская новогодняя елка, которую посетили порядка 5 тысяч детей, прошла 26 декабря. С некоторыми ребятами пообщался президент России.