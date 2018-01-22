Большинство россиян выступают за раздельный сбор мусора, сообщили в ОНФ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Большинство россиян выступают за введение в России раздельного сбора, в некоторых городах страны число тех, кто поддерживает эту инициативу, достигает 95%, сообщили в пресс-службе ОНФ в понедельник.

Такие данные эксперты ОНФ получили по результатам онлайн-опроса среди пяти тысяч человек, говорится в сообщении.

"Более 88% граждан выступили за введение раздельного сбора, при этом в мегаполисах это число приближается к 95%, 43% граждан заявили о том, что они готовы к раздельному сбору отходов в том случае, если мусор гарантированно поедет не на свалку, а на переработку, 38% готовы раздельно собирать мусор без каких-либо дополнительных условий, 7% — только если для граждан будут предоставляться скидки и налоговые льготы. Еще 7% ответили, что им все равно, 3% — не готовы к раздельному сбору мусора в ближайшие 5-10 лет и 2% — не готовы ни при каких условиях", — цитирует пресс-служба движения слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова.

Он обратил внимание на ответ 43% респондентов, которые готовы к раздельному сбору только в том случае, если он будет реальным, "который поможет и экологии и экономике".

"Есть множество свидетельств того, что мусор, собираемый по категориям (пластик, стекло, металл, бумага и другое) в разные контейнеры, затем просто сгружался в одну машину, там перемешивался и отвозился на полигон. Такие случаи неоднократно нами фиксировались. Этот подход негативно сказывается на всей идее раздельного сбора мусора", — сказал координатор проекта.

В связи с этим, добавил Миронов, представители ОНФ выступают за введение повсеместного раздельного сбора мусора, а также за принятие законодательных мер стимулирования переработки. "Чтобы бизнес открывал новые производства, а граждане были заинтересованы в раздельном сборе с появлением возможности сдать вторсырье за деньги. Так, мы неоднократно выступали за отмену НДФЛ от реализации вторичного сырья (макулатуры, стекла, лома, пластика)", — заключил Миронов.