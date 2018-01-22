Движение на синей ветке московского метро восстановят в ближайшие полчаса

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Движение поездов на "синей" ветке московского метро восстановят в ближайшие полчаса, сообщается в Twitter метрополитена.

"Движение обычным графиком на перегоне "Щёлковская" – "Партизанская" будет восстановлено в течение 30-40 минут", — говорится в сообщении.

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" было приостановлено из-за неполадок с кабелем связи, проинформировали ранее в пресс-службе метро.

Московское метро призывает пользоваться наземными видами транспорта.