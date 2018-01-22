Число официальных безработных в России снизилось за неделю на 3%

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ с 10 по 17 января снизилась на 3% и составила 747 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"С 10 по 17 января 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 3% и составила 747 040 человек", — говорится в сообщении ведомства.

За неделю снижение числа безработных граждан произошло в 82 регионах, добавили в министерстве. Наибольшее снижение наблюдалось в Сахалинской, Костромской, Смоленской, Псковской, Мурманской областях, республиках Калмыкия, Хакасия, в Севастополе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В Республике Тыва отмечен рост численности безработных граждан, отмечается в сообщении.

По состоянию на 17 января, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также сотрудников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 137 395 человек, пояснили в пресс-службе.

По данным Минтруда, на 1 января этого года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года – 1,2%).

На 17 января 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона, дополняется в сообщении.