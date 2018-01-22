МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает, что нельзя считать основанием для приравнивания к официальному браку совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет.

Ранее в СМИ сообщили, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравнять к официальному браку после пяти лет совместного проживания пары, а также после двух лет при наличии общего ребенка.

"Я еще пока не видела самой инициативы, не могу обсуждать ее в деталях как законопроект. Но в том числе как координатору проекта "Крепкая семья", мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство – какой брак считается официальным… Я считаю, что это не основание: пять лет совместно прожили — считать это браком. Считать для чего? В каких целях это будет использоваться?" — пояснила Окунева РИА Новости.

Депутат напомнила о мужчинах и женщинах, которые не регистрируют брак в течение многих лет и сталкиваются с проблемами. Окунева привела в пример обращавшуюся к ней пару, которая прожила в незарегистрированном браке 35 лет и у которой возникли сложности с оформлением имущества.

"Мне очень хочется верить, что современные люди, которые живут в гражданских браках, все-таки оформят свои отношения. Это не только права супругов, но и еще ответственность и перед своими детьми, потому что когда рождаются дети в браке, тоже важно, чтобы между родителями были оформлены отношения", — подчеркнула парламентарий.