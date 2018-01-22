Названы финалисты конкурса "Лидеры России" из регионов ЦФО

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стали известны имена финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" из регионов Центрального федерального округа. Ими стали 60 участников, которые успешно преодолели испытания двух окружных полуфиналов, проходивших в Московской области с 9 по 15 января.

Из них 45 человек представляют Москву, семь — Московскую область, два — Рязанскую область и по одному человеку — Владимирскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Тамбовскую и Ярославскую области.

Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, а до полуфинала дошел только 2691 человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал "Лидеров России" пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи. По его итогам определятся 100 победителей, которые получат уникальную возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.