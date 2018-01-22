МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительство признало обоснованной часть критики антитеррористического "закона Яровой", обязывающего операторов связи хранить трафик, и приняло решение смягчить его условия, пишет газета "Коммерсант".
Минкомсвязь на основании расчетов РСПП и операторов согласилась, что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик. В доработанном проекте постановления Минкомсвязи указано, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года, дополнительные предложения в этой части должны будут предоставить Минкомсвязь и ФСБ.
В предыдущей редакции предполагалось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети с последующим ежегодным увеличением объема на 15% в течение пяти лет, пишет газета. В этом сценарии РСПП оценил совокупные затраты на исполнение закона МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" в 2018 году в 100 миллиардов рублей. Но без софинансирования из госбюджета эти операторы могут позволить себе тратить на "закон Яровой" не более 3 миллиардов рублей в год каждый, оценивал РСПП. Минкомсвязь в письме Алхазова указывает в ответ, что в бюджете и отраслевых госпрограммах средств на компенсацию затрат операторов в связи с "законом Яровой" не предусмотрено.
В пресс-службе ведомства от комментариев газете отказались. В целом новая редакция постановления правительства действительно сократит затраты операторов на хранение данных, но несущественно, оценивает собеседник издания в одном из операторов связи.
В правительстве допускают также, что требования "закона Яровой" по хранению пользовательского трафика могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, а на несколько месяцев позже, заявил ранее в январе вице-премьер Аркадий Дворкович. По информации собеседника газеты на рынке связи, речь идет о переносе вступления требований в силу на октябрь 2018 года.