МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительство признало обоснованной часть критики антитеррористического "закона Яровой", обязывающего операторов связи хранить трафик, и приняло решение смягчить его условия, пишет газета "Коммерсант".

Минкомсвязь отказалась от требования рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных исходя из монтированной емкости сетей операторов связи, это должно сократить затраты операторов, сообщает издание со ссылкой на письмо заместителя главы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Сообщается, что письмо подготовлено в ответ на заключение комиссии РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям, направленное премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву главой РСПП Александром Шохиным.

Минкомсвязь на основании расчетов РСПП и операторов согласилась, что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик. В доработанном проекте постановления Минкомсвязи указано, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года, дополнительные предложения в этой части должны будут предоставить Минкомсвязь и ФСБ.

В предыдущей редакции предполагалось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети с последующим ежегодным увеличением объема на 15% в течение пяти лет, пишет газета. В этом сценарии РСПП оценил совокупные затраты на исполнение закона МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" в 2018 году в 100 миллиардов рублей. Но без софинансирования из госбюджета эти операторы могут позволить себе тратить на "закон Яровой" не более 3 миллиардов рублей в год каждый, оценивал РСПП. Минкомсвязь в письме Алхазова указывает в ответ, что в бюджете и отраслевых госпрограммах средств на компенсацию затрат операторов в связи с "законом Яровой" не предусмотрено.

Из письма Минкомсвязи следует, что операторы также смогут сэкономить на оборудовании. Для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование после "доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов".

В пресс-службе ведомства от комментариев газете отказались. В целом новая редакция постановления правительства действительно сократит затраты операторов на хранение данных, но несущественно, оценивает собеседник издания в одном из операторов связи.

В правительстве допускают также, что требования "закона Яровой" по хранению пользовательского трафика могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, а на несколько месяцев позже, заявил ранее в январе вице-премьер Аркадий Дворкович. По информации собеседника газеты на рынке связи, речь идет о переносе вступления требований в силу на октябрь 2018 года.