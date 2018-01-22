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Общество

СМИ узнали о готовности правительства смягчить "закон Яровой"

09:2422.01.2018
(обновлено: 09:50 22.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИнженер в серверной комнате. Архивное фотоИнженер в серверной комнате. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительство признало обоснованной часть критики антитеррористического "закона Яровой", обязывающего операторов связи хранить трафик, и приняло решение смягчить его условия, пишет газета "Коммерсант".

Офис обслуживания абонентов компании Билайн в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Вымпелком" считает необходимой отсрочку нормы "пакета Яровой" о трафике
Минкомсвязь отказалась от требования рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных исходя из монтированной емкости сетей операторов связи, это должно сократить затраты операторов, сообщает издание со ссылкой на письмо заместителя главы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Сообщается, что письмо подготовлено в ответ на заключение комиссии РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям, направленное премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву главой РСПП Александром Шохиным.

Минкомсвязь на основании расчетов РСПП и операторов согласилась, что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик. В доработанном проекте постановления Минкомсвязи указано, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года, дополнительные предложения в этой части должны будут предоставить Минкомсвязь и ФСБ.

В предыдущей редакции предполагалось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети с последующим ежегодным увеличением объема на 15% в течение пяти лет, пишет газета. В этом сценарии РСПП оценил совокупные затраты на исполнение закона МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" в 2018 году в 100 миллиардов рублей. Но без софинансирования из госбюджета эти операторы могут позволить себе тратить на "закон Яровой" не более 3 миллиардов рублей в год каждый, оценивал РСПП. Минкомсвязь в письме Алхазова указывает в ответ, что в бюджете и отраслевых госпрограммах средств на компенсацию затрат операторов в связи с "законом Яровой" не предусмотрено.

Сервер. Архивное фото
© Fotolia / Stockdonkey
Итоги года: телеком под "пакетом Яровой"
Из письма Минкомсвязи следует, что операторы также смогут сэкономить на оборудовании. Для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование после "доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов".

В пресс-службе ведомства от комментариев газете отказались. В целом новая редакция постановления правительства действительно сократит затраты операторов на хранение данных, но несущественно, оценивает собеседник издания в одном из операторов связи.

В правительстве допускают также, что требования "закона Яровой" по хранению пользовательского трафика могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, а на несколько месяцев позже, заявил ранее в январе вице-премьер Аркадий Дворкович. По информации собеседника газеты на рынке связи, речь идет о переносе вступления требований в силу на октябрь 2018 года.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alex Tim
А зачем хранить ВЕСЬ трафик, как его потом анализировать, ведь в датаграмм входит дофига транспортной информации, а без данных с NAT серверов о перенаправлении пакетов между абонентами это все равно, что бессмысленный набор байт. Аренда серых адресов выдается на 2-3 дня, по прошествии данного времени таблицы маршрутизации изменяются и вместо договора на Интернет В. Ивановым, получим договор с М. Никитиной.
Проще настроить определенные механизмы фильтрации выделяющие трафик относящийся к определенному протоколу или программным комплексам и накапливать уже только его, добавляя по мере необходимости новые фильтры(аналог фильтрации на основе Прокси серверов в организациях, когда фильтруют не по адресам, а по содержимому) и то система получится больно громоздкой и скорее всего не будет успевать за потоком данных.
11:00
22.01.2018
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