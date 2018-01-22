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Общество

Более половины россиян считают недостаточными демографические меры властей

Сюжет:
"Общественные мнения" (300)
08:1822.01.2018
(обновлено: 08:19 22.01.2018)
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© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкМолодая семья. Архивное фотоМолодая семья. Архивное фото
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Больше половины россиян (54%) оценивают действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Топилин рассказал о снижении рождаемости
Около 63% опрошенных считают, что для повышения рождаемости в стране необходимо существенно улучшить материальное обеспечение семей, 27% отметили, что рост материального обеспечения вряд ли приведет к повышению рождаемости в России, необходимо менять установки и образ жизни людей.

Согласно данным опроса, инициативы президента в сфере социально-демографической политики известны большинству россиян. Около 91% респондентов знают о продлении и расширении программы материнского капитала, 87% слышали о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка, 75% — об ипотечной программе для семей со вторым и третьим ребенком.

При этом 49% опрошенных назвали меры правильными, однако считают, что они вряд ли будут достаточны для существенного роста рождаемости, 38% посчитали, что они смогут реально способствовать росту рождаемости, 6% назвали меры неэффективными и усомнились в том, что они могут дать результат.

Покупка в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперты отметили рост разрыва между доходами богатых и бедных россиян
О своей готовности завести ребенка в случае реализации мер, предложенных президентом, заявили 22% опрошенных, 27% отметили, что, возможно, пошли бы на рождение ребенка, 14% — что, скорее всего, нет, 30% ответили, что точно не стали бы заводить ребенка.

Около 40% россиян отметили, что хотели бы иметь двух детей, 28% заявили о готовности завести троих, 14% — четырех и более, о желании иметь одного ребенка рассказали 7% опрошенных, следует из опроса.

Отвечая на вопрос о планах завести еще детей в будущем с учетом реальных жизненных обстоятельств, 13% респондентов, имеющих детей, заявили о планах завести одного ребенка, 4% — двух детей, 2% — трех детей, 1% — четырех и более, 79% опрошенных отметили, что не собираются заводить детей, кроме тех, что у них уже есть.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28-29 декабря 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivstlngrd
Да все, как всегда. Руководство страны бросит одну кость и считает, что на нее должны всю жизнь тянуть. Посмотрите что саудиты сделали со своей страной за первые 25 лет добычи нефти. Да, наша страна больше и сложней. Но у нас и экспорт газа дешевый (трубопровод), а уж про остальные богатства из недр и не говорю.
08:25
22.01.2018
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pvb5010
есть старая поговорка кто хочет что то делать ищет способ как это делать кто не хочет тот ищет причину по которой он не может это делать в статье дан процент тех кто не хочет иметь детей и ищет причину по которой он не будет это делать процент этот очень большой и это главная угроза национальной безопасности все остальные которые нам пытаются подсунуть пиндосы бандеровцы игил служат для того что бы отвести внимание от этой главной
08:30
22.01.2018
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