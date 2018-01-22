Более половины россиян считают недостаточными демографические меры властей

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Больше половины россиян (54%) оценивают действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Около 63% опрошенных считают, что для повышения рождаемости в стране необходимо существенно улучшить материальное обеспечение семей, 27% отметили, что рост материального обеспечения вряд ли приведет к повышению рождаемости в России, необходимо менять установки и образ жизни людей.

Согласно данным опроса, инициативы президента в сфере социально-демографической политики известны большинству россиян. Около 91% респондентов знают о продлении и расширении программы материнского капитала, 87% слышали о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка, 75% — об ипотечной программе для семей со вторым и третьим ребенком.

При этом 49% опрошенных назвали меры правильными, однако считают, что они вряд ли будут достаточны для существенного роста рождаемости, 38% посчитали, что они смогут реально способствовать росту рождаемости, 6% назвали меры неэффективными и усомнились в том, что они могут дать результат.

О своей готовности завести ребенка в случае реализации мер, предложенных президентом, заявили 22% опрошенных, 27% отметили, что, возможно, пошли бы на рождение ребенка, 14% — что, скорее всего, нет, 30% ответили, что точно не стали бы заводить ребенка.

Около 40% россиян отметили, что хотели бы иметь двух детей, 28% заявили о готовности завести троих, 14% — четырех и более, о желании иметь одного ребенка рассказали 7% опрошенных, следует из опроса.

Отвечая на вопрос о планах завести еще детей в будущем с учетом реальных жизненных обстоятельств, 13% респондентов, имеющих детей, заявили о планах завести одного ребенка, 4% — двух детей, 2% — трех детей, 1% — четырех и более, 79% опрошенных отметили, что не собираются заводить детей, кроме тех, что у них уже есть.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28-29 декабря 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.