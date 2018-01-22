Пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят компенсации

УЛАН-УДЭ, 22 янв — РИА Новости. Пострадавшим при нападении на школу Улан-Удэ выплатят по 400 тысяч рублей. Об этом сообщили власти Бурятии.

На эти цели выделят 2,4 миллиона рублей из резервного фонда правительства. Выплаты начнутся в ближайшее время.

Как отметил глава республики Алексей Цыденов, сумма компенсации равна выплатам пострадавшим при природных катаклизмах.

В минувшую пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ. По данным следствия, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем набросился на учеников и преподавателя. Пострадали семеро человек, в том числе сам нападавший и преподаватель. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".

Как рассказали в региональном Минздраве, сейчас трое пострадавших детей и учитель находятся в удовлетворительном состоянии, двое — в тяжелом. Состояние одной 13-летней девочки крайне тяжелое, однако врачи отмечают положительную динамику. Подозреваемый в нападении 15-летний подросток находится в состоянии средней степени тяжести, его прооперировали.