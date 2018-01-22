Синоптики объяснили разницу между морозами в Якутии и Москве

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Переносить морозы в центральных областях России сложнее, чем в Якутии, из-за сильного ветра и более высокой влажности. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Есть такое понятие: эффективная температура. Это та температура, которую ощущает наш организм… (для ее вычисления — ред.) берется погода на улице, скорость ветра и влажность", — говорит Паршина.

В столичном регионе, пояснила синоптик, преобладает влажный атлантический воздух, чем выше влажность, тем сильнее ощущается холод. В то же время, в Якутии, которая по-прежнему остается полюсом холода, воздух сухой, а лишняя влага превращается в туман.

Кроме того, ощущение холода усиливает ветер. "Например, при —5 и скорости ветра до 10 метров в секунду, мы ощущаем холод как при —14 градусах. Мороз в —20 градусов при ветре 10 метров в секунду ощущается как —34 градуса", — добавила Паршина.

На прошлой неделе температура воздуха в ряде районов Якутии опустилась ниже 50 градусов мороза. В десятках школ были отменены занятия, а для органов управления системы предупреждения и ликвидации ЧС был введен режим повышенной готовности.