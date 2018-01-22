"Все будет хорошо": первый учебный день в школе в Улан-Удэ после нападения

УЛАН-УДЭ, 22 янв — РИА Новости. Школа, где на прошлой неделе произошло нападение, в понедельник возобновила свою работу: школьники идут на занятия, охрана усилена. Некоторые родители все же пришли вместе со своими детьми, хотя, по их словам, за безопасность ребят больше не переживают.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в минувшую пятницу. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Ранее сообщалось, что при задержании подросток пытался покончить с собой.

В холле школы в понедельник дежурят два представителя военной полиции, здесь же стоят учителя, а детей встречает сам директор учебного заведения. Слышно, что дети обсуждают произошедшее: "Я была в шоке", "Ужас".

Занятия начались в 08.30 (03.30 мск). Многие дети пришли с родителями, которых дальше холла не пускают.

Как заявил представитель военной полиции, двое сотрудников которой охраняют вход в школу, в понедельник им поступило указание не пропускать внутрь журналистов. Разрешают входить только детям и учителям. Военная полиция здесь будет дежурить как минимум неделю — до особого распоряжения. Потом, возможно, наймут ЧОП, пояснил военный.

Психологи помогут

Один из учеников — пятиклассник — рассказал, что в понедельник уроки возобновятся в полном объеме.

"Идти (на занятия) волнительно, конечно", — добавляет он.

Ученики старших классов, в свою очередь, говорят, что идти на уроки не страшно. При этом отмечают, что с сегодняшнего дня в школе весь день будет принимать психолог.

"Нам сказали, что с 09.00 до 17.00 каждый день, кому надо будет, сможет прийти к психологу, работать с ним", — говорит один из учеников. По его словам, в школе давно работает штатный психолог, периодически он проводит тестирования учеников.

В холле школы также висит объявление для родителей школьников, что в случае необходимости они также могу обратиться за помощью к психологам по указанным в объявлении телефонам.

Все будет хорошо

Как рассказала РИА Новости мать семиклассника, ее сын начал учиться в этой школе всего несколько дней назад.

"Это был его третий учебный день в этой школе. Он не переживал, я больше волновалась, что он бросится защищать этих детей, он мог… Сегодня в школу пошел спокойно, да и я не волнуюсь, просто пришла убедиться, что охрану усилили. Дальше сын будет ходить в школу сам", — говорит мама школьника.

"Я не волнуюсь, абсолютно уверена, что все будет хорошо", — добавляет она.

В целом родителей в понедельник в школу пришло немного, а те мамы, которые привели детей, ждут начала уроков, хотя школьники уже разошлись по классам.

После второго звонка, который и означает начало уроков, из школы уходят несколько учащихся младших классов.

"Говорят, что те, кто хочет, может уходить домой. Не знаем почему: или из-за произошедшего, или из-за морозов ", — говорит один из мальчиков.

По данным синоптиков, в понедельник в Улан-Удэ температура воздуха опустилась до 33 градусов мороза.