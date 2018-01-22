Два вице-губернатора Приморья уходят со своих постов

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв — РИА Новости. Два вице-губернатора Приморья Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов освобождены от должности с 1 февраля по собственному желанию из-за перехода на новое место работы, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

"Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов", — говорится в сообщении.

Соответствующий приказ подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. Как отметили в ведомстве, их увольнение связано с переходом на новое место работы.

Геннадий Сыромятнов занял пост вице-губернатора в декабре 2016 года. Курировал вопросы правового обеспечения, записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

Алексей Сухов назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2012 года и совмещал ее с должностью руководителя аппарата администрации Приморского края. Курировал вопросы государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела.