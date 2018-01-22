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Общество

"В одной сорочке и трусах отвели в палату": как из здоровых делают психов

08:0022.01.2018
(обновлено: 09:22 22.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПациенты на прогулке в психоневрологическом интернате. Архивное фотоПациенты на прогулке в психоневрологическом интернате. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Камила Туркина. В психиатрических лечебницах находятся исключительно невменяемые? В большинстве случаев так и есть — в спецучреждениях содержатся пациенты с серьезными расстройствами. Однако иногда в результате трагического стечения обстоятельств палату с ними делят абсолютно здоровые. Корреспондент РИА Новости собрала истории людей, случайно оказавшихся в психоневрологических интернатах.

По сговору родственников

26-летний Виктор Малофеев (имя изменено) из Самары в психоневрологический интернат угодил четыре года назад из-за обычной семейной ссоры. Скорую помощь вызвали родители молодого человека — они решили, что в состоянии сильного стресса сын может быть опасен для окружающих. Врачей на пороге своей квартиры Виктор увидеть никак не ожидал — раньше ему никогда не приходилось иметь дела ни с психиатрами, ни даже с психологами.

Пациент в палате. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Я думал, что они просто поговорят со мной и сразу уедут. Но уже через полчаса меня увезли в стационар. Санитары сказали, что мне придется пойти на обследование, но я отказался — очень неприятно, когда тебя, абсолютно здорового человека, заставляют посещать психиатра. Тогда мне заявили, что вопрос об обследовании и госпитализации будет решаться через суд. Я был в бешенстве, но согласился побеседовать с врачом, чтобы они поняли: все со мной в порядке. Однако выпустили меня из интерната только после того, как родители одумались и сами принялись звонить во все инстанции с просьбой меня освободить. Эти несколько дней меня пичкали непонятными лекарствами, в которых я не нуждался, а жить приходилось в одной палате с действительно нездоровыми людьми — хорошо, что они были более-менее вменяемыми", — вспоминает Виктор.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСамодельный календарь на двери палаты, сделанный пациентами
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самодельный календарь на двери палаты, сделанный пациентами

Он считает, что ему повезло — в стационаре пробыл всего шесть дней. Среди его товарищей по несчастью была двадцатилетняя Кристина Попова (имя изменено): она провела в больнице несколько месяцев.

"Выглядела более чем нормально — тихая и спокойная девушка. Все время сидела у себя на кровати с книжкой. Она рассказала, что в больницу ее отправила мачеха, с которой Кристина в последнее время сильно конфликтовала. Я, конечно, не психиатр, мне сложно определить, болен человек или нет. Но эта ситуация была подозрительно похожа на мою — такой же оговор со стороны члена семьи. Я до сих пор Кристину вспоминаю, надеюсь, она сумела оттуда выбраться", — рассказывает Виктор.

Диагноз на словах

Пациент клинического отделения Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии (ГНЦССП) имени В.П. Сербского. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Истории Виктора и Кристины, на первый взгляд, выглядят абсурдно — с какой стати в психоневрологический интернат поместили абсолютно здоровых людей? Разве слова родственников и знакомых — весомое доказательство? Однако нередко человека отправляют в специализированное учреждение с нарушениями всех законов, отмечает правозащитница Екатерина Хохлова. Иногда достаточно лишь показаний родственников, знакомых, а то и вовсе посторонних, живущих с вами по соседству.

"Бывает, например, так: человек звонит и говорит, что его знакомый ведет себя неадекватно, проявляет агрессию, может нанести вред себе и окружающим. Санитары как минимум приедут, чтобы человека осмотреть. В группу риска чаще всего попадают пожилые люди: в психоневрологические интернаты в корыстных целях их отправляют собственные дети и внуки. Разумеется, завидев врачей, человек возмущается, пытается отстаивать свои права — его тут же записывают в категорию буйных и забирают в больницу", — объясняет правозащитница.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПациент в палате психиатрического центра
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пациент в палате психиатрического центра

Не стоит забывать и о том, что некоторые врачи нечисты на руку и действуют заодно с теми, кто хочет упрятать человека в психиатрическую больницу.

© Fotolia / SemA
В Орехове-Зуеве за получение взяток арестовали врача-психиатра
Недавно в городе Орехово-Зуево врач одного из местных психоневрологических интернатов за определенную сумму пообещал отправить мать своей клиентки на принудительную госпитализацию, не имея на это никаких законных оснований. Та даже успела перевести на его банковский счет деньги, но, к счастью, преступление было раскрыто до того, как здорового человека поместили в учреждение для душевнобольных.

Условная недееспособность

Далеко не все подобные истории заканчиваются хорошо. Зачастую узниками психоневрологических диспансеров становятся одинокие, никому не нужные старики, которых даже спустя долгое время никто не хватится. Ольга Евдокимова из Твери рассказала о своей 74-летней бабушке Галине Васильевне: родственники выселили ее из собственной квартиры.

В операционной. Архивное фото
© Fotolia / Kadmy
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"Младший сын бабушки, мой дядя, убеждал ее сдать квартиру, а самой переселиться куда-нибудь в другое место. Когда бабушка отказалась, он просто подал заявление в суд с просьбой признать ее недееспособной. Сама бабушка об этом ничего не знала. А врачам сын сказал, что у его матери бред, она забывает выключать в квартире газ и утюг — словом, не в состоянии контролировать свои действия. Ну и заплатил докторам, конечно. И бабушку забрали в психоневрологический интернат", — говорит Ольга.

В больнице Галину Васильевну заставляли принимать сильнодействующие психотропные средства — галоперидол и феназепам. Этими же препаратами в психиатрических больницах СССР когда-то "лечили" диссидентов. У галоперидола сильные побочные эффекты, особенно мощно он действует на нервную систему: человек, регулярно принимающий этот препарат, буквально неспособен усидеть на одном месте.

"Когда бабушка жаловалась на побочные эффекты, ее просто привязывали к кровати. Это для любого человека настоящее мучение, что уж говорить о тех, кто из-за таблеток постоянно находится в возбужденном состоянии", — говорит Евдокимова.

© Depositphotos / michaklootwijkКровать для усмирения пациентов психиатрической лечебницы
© Depositphotos / michaklootwijk
Кровать для усмирения пациентов психиатрической лечебницы

Галину Васильевну из психиатрической больницы освободили после многочисленных ходатайств Ольги, которой пришлось написать в различные инстанции гору писем.

В 2009 году вступило в силу постановление Конституционного суда о том, что человек, которого хотят лишить дееспособности, должен присутствовать на судебном заседании и имеет право приводить аргументы в свою защиту. Галина Васильевна на своем заседании не присутствовала, поэтому решение суда было аннулировано.

Андрей Дружинин и Надежда Пелепец
© РИА Новости / Инна Финочка
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"После этого бабушка подала в суд на дядю и получила обратно свою квартиру, которую на тот момент сын уже успел сдать новым жильцам. Теперь она снова живет там. Но пребывание в клинике сильно подорвало ее здоровье — долго приходилось отвыкать от психотропных препаратов, усугубивших ее собственные проблемы со здоровьем", — сетует Ольга.

Довериться можно не каждому

Аврора Иванова из Санкт-Петербурга находилась в подавленном состоянии в результате сложной жизненной ситуации. Девушка рассказала о своих переживаниях знакомой, а та, недолго думая, передала весь разговор районному психиатру.

"Меня пригласили в кабинет к врачу, где я написала добровольный отказ от госпитализации и ушла домой. Но неожиданно к нам с мамой в дверь позвонили санитары, потребовали открыть. Когда мы отказались, стали угрожать взломом двери, поэтому пришлось подчиниться. Я и мама плакали навзрыд, просили, чтобы нас оставили в покое, но меня заставили поехать в психиатрическую больницу. В стационаре я снова отказалась подписывать добровольное письменное согласие — тогда меня в одной сорочке и трусах отвели в надзорную палату, а все вещи отобрали", — с ужасом вспоминает Аврора.

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© РИА Новости/Аврора . Е. Рузлева, П. Обухов, Н. Рещиков
Год борьбы за дееспособность: как аутист добивался права на нормальную жизнь
Потом состоялся суд: на заседании девушку никто не слушал, зато много внимания уделили показаниям психиатров. До суда Аврора содержалась в клинике, где ее каждый день заставляли принимать психотропные препараты.

"В палате койки стоят рядом вплотную, там все больные подряд с совершенно разными диагнозами, в разном состоянии — от буйных алкоголиков и наркоманов в горячке до тихих людей с обычной депрессией", — рассказывает девушка.

Прошло несколько месяцев, прежде чем ее выпустили. Клеймо психически нестабильного человека до сих пор отравляет ей жизнь. Сейчас она мечтает лишь об одном: уехать из родного города, с которым связаны такие тяжелые воспоминания. 

Проблема не только в том, что некоторые врачи злоупотребляют собственными полномочиями и берут взятки, но и в том, что сами люди не знают своих прав, поясняет правозащитница Екатерина Хохлова.  Во-первых, по закону человек, не стоящий на учете в психиатрическом диспансере, имеет право отказаться от обследования. Во-вторых, на суде тот, кто обвиняет вас в неадекватном поведении, должен доказать, что вы действительно нуждаетесь в лечении. На обследование к психиатрам придется пойти только в том случае, если суд все-таки вынесет решение не в вашу пользу.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкПациенты психоневрологической больницы смотрят телевизор
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Пациенты психоневрологической больницы смотрят телевизор

Человеку, которого признали психически больным и недееспособным, сложно добиться справедливости в одиночку — нужна помощь неравнодушных людей. Особенно трудно пожилым, особенно если нет ни родных, ни друзей. Именно они зачастую оканчивают свои дни в психоневрологических интернатах. Ведь чтобы бороться за свои права, нужно подавать апелляции в суд. А заниматься этим в стенах закрытого медучреждения практически нереально.

 

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Общество
Комментарии
14 пользователей оставили 23 комментария
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Антон Петров
У нас, к сожалению, нередко, здоровые люди оказываются в таких интернатах(перешли дорогу кому-то, недвижимостью владели, и так далее, с родственниками поругались). А в то же время действительно неадекватные люди годами живут рядом с нами, ловят пришельцев в розетках и так далее - ведь у них нечего взять и им ставят диагноз в духе "общественно не опасен".

"Правозащитница" насмешила - знать свои права конечно нужно, но только во всех историях людей, вне зависимости от знания прав, силой запирали в "учреждении", где до заседания суда месяц или два держали в окружении психов и кормили препаратами. В такой обстановке и здоровый человек к заседанию суда станет недееспособным.
08:50
22.01.2018
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mutter6666
Везде рулит бабло. Нормального упечь за проплату проще простого, а реально сумашедшие сплошь и рядом гуляют на свободе.
08:48
22.01.2018
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