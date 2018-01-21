Названы имена наставников пятого сезона телепроекта "Голос. Дети"

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Наставниками для юных участников пятого сезона музыкального телешоу "Голос. Дети" станут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей Первого канала в воскресенье.

В четвертом сезоне проекта наставниками были певцы Дима Билан, Валерий Меладзе и Нюша.

"Стали известны имена наставников пятого сезона музыкального телепроекта "Голос. Дети" — ставшие знаменитыми кресла-вертушки займут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Все они уже работали на проекте, но Меладзе — только с детьми, а Баста — только со взрослыми, и никогда прежде эти наставники не участвовали в "Голосе" вместе!" — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

К участию в пятом сезоне были допущены юные вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет со всей страны, которые успешно преодолели стадию кастингов. Всего на конкурс было прислано около 7 тысяч работ, в шорт-лист вошла 1 тысяча претендентов, которых пригласили на кастинги в телецентр "Останкино", из них только 123 сильнейших поднимутся на сцену "Голоса" на стадии слепых прослушиваний. По условиям конкурса, во время слепых прослушиваний каждый из наставников наберет команду из 15 исполнителей.

В финале, который будет транслироваться в прямом эфире на всю страну, на сцену "Голоса" поднимутся девять финалистов, а зрители выберут среди них победителя. Ведущим шоу станет Дмитрий Нагиев.