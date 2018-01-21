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Общество

Окунуться в русский Иордан: зачем православие послу-мормону

18:4121.01.2018
(обновлено: 20:02 21.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018Посол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"One, two, three!" — под аплодисменты и веселый смех сотрудники посольства США в России в воскресный день по очереди окунаются в воду подмосковной Истры. Первым в ледяную воду на морозе вошел сам глава дипломатической миссии Джон Хантсман. Зачем американцу, мормону по вероисповеданию, православные традиции и станет ли "Русская Палестина", Новоиерусалимский монастырь, центром православной дипломатии, разбирался корреспондент РИА Новости.

Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. 3 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Русское крещение американского посла, или Как снять напряжение в отношениях
"Это незабываемый опыт, который я никогда не забуду. Я впечатлен великой русской традицией, встречами с людьми. Они очень важны для меня, я лучше узнаю и религию, и великую культуру России. Благодарен монастырю за то, что они помогли мне принять во всем этом участие", — прямо у берега реки посол США дает комментарии журналистам.

Хантсман — последователь учения мормонов. В 1830 году Джозеф Смит опубликовал текст, который, как считается, был передан ему ангелом. Книга была названа в честь древнего пророка и историка Мормона, жившего в IV веке н. э. на Американском континенте. Как считают мормоны, в ней описаны отношения между Богом и доколумбовыми цивилизациями Америки в период примерно с 2600 года до н. э. по 420 год н. э., а также воспоминания Иисуса Христа, который лично посетил Америку после своего воскресения.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПоездка посла США в РФ Джона Хантсмана в Новоиерусалимский монастырь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поездка посла США в РФ Джона Хантсмана в Новоиерусалимский монастырь

Русский мир по-иерусалимски

"Перед нашими странами стоят сложнейшие вопросы, на решение которых потребуется очень много времени и усилий. Но, встречаясь с людьми, мы развиваем взаимное доверие", — считает посол.

Посол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол США окунулся в купель Новоиерусалимского монастыря в честь Крещения
Новоиерусалимский монастырь был заложен патриархом Никоном как копия святынь Иерусалима, даже река Истра была названа Иорданом в воспоминание места крещения Христа. Но обитель должна была не только уберечь паломников от небезопасного путешествия на Ближний Восток. Никон, "собинный друг" царя Алексея Михайловича, первым и последним из предстоятелей Русской церкви носил титул Великого государя. Царь во время своих отъездов фактически оставлял его править страной, а богослужебные реформы патриарха породили самый трагический церковный раскол в русской истории.

Но недавно о былой славе "духовного центра русского мира" вспомнили на самом верху. Именно здесь прошла встреча Владимира Путина, Дмитрия Медведева, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, на которой было достигнуто принципиальное решение об обмене военнопленными на Украине.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПоездка посла США в РФ Джона Хантсмана в Новоиерусалимский монастырь. 21 января 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поездка посла США в РФ Джона Хантсмана в Новоиерусалимский монастырь. 21 января 2018

"В этой обители выражены самые выдающиеся и самые значимые моменты нашей истории", — сказал тогда первоиерарх РПЦ, а президент страны отметил знаковость места для православных верующих двух стран. 

Православный выбор

Наместник обители архимандрит Феофилакт (Безукладников) считает, что и сегодняшнее событие впоследствии может принести хорошие перемены в международных отношениях.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018

"Это же паломничество! Они (делегация посольства. — Прим. ред.) пожелали не просто приехать и посмотреть на монастырь, а и в воды Иордана погрузиться. Даже некоторые русские православные боятся, а тут я вижу искреннее желание познакомиться с жизнью нашего народа, с нашей верой, нашими благочестивыми традициями", — рассказал он агентству.

Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посол США совершил экскурсию по собору в Новоиерусалимском монастыре
Несмотря на то что обычай погружаться на праздник Крещения Господня постоянно подвергается жесткой критике внутри самой Церкви, наместник не видит в нем ничего плохого. "Люди в святые крещенские дни погружаются в святую воду, чтобы как можно теснее прикоснуться к Божией благодати!" — уверен он. Также он убежден, что эта благодать обязательно переменит души американских гостей, и просит у Бога "наставить их, помочь и умудрить".

Напоследок он говорит, что Хантсман не исключает для себя возможности стать прихожанином монастыря. "Может быть, это и сбудется", — надеется архимандрит.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол США в РФ Джон Хантсман во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018

Надежда на верующих

В ноябре с новоназначенным послом США в России встретился патриарх Кирилл. В числе прочего он рассказал дипломату, с какой радостью наблюдал в годы холодной войны "искреннюю религиозность" простых американцев и сравнивал ее с государственным атеизмом Советского Союза.

Посол США в РФ Джон Хантсман общается с журналистами во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол США уверен, что изучение традиций поможет решить вопросы в отношениях
"Людям в нашей стране говорили, что американцы — враги, империалисты, но они чувствовали, что это же христиане. А, несмотря на атеистическую пропаганду, в нашей стране уровень религиозности был всегда высокий. И это было, я думаю, замечательным основанием для развития отношений между новой Россией и США", — отметил тогда предстоятель Русской церкви.

В ответ Хантсман посетовал, что политики не могут решить ни одного важнейшего вопроса современности, в их числе он назвал отсутствие уважения между людьми, недостаток справедливости, мир между разными конфессиями. "Нас будут судить по тому, сможем ли научить этому следующее поколение. Это очень сложная задача, необходимо заниматься ее решением каждый день", — считает посол США.

Возможно, воды русского Иордана помогут ему в этом.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол США в РФ Джон Хантсман во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018
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Общество
Комментарии
17 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
dmitriy777z
будь здоров Джон
20:11
21.01.2018
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dron-alex.ss
Это хорошо. Все лучше чем друг друга пугать. Браво.
20:10
21.01.2018
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