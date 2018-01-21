Песков рассказал о своих красных штанах: это в пику серым будням

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Красные штаны – это в пику серым будням, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в 2016 году в социальных сетях появилась фотография Пескова, на которой пресс-секретарь, одетый в угги и красные штаны, ждет машину в автомойке.

"Это в пику серым будням. В пику тому, что у нас дефицит солнца", — сказал Песков в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о ярких вещах в гардеробе, в частности, красных штанах и шортах.

"Мало красок, у нас мало красок. Я очень люблю море, очень люблю солнце, очень люблю насыщенные цвета. Потому что я считаю, что вот этого должно быть много в жизни", — отметил он.

При этом Песков рассказал, что у него несколько таких спортивных костюмов, которые он предпочитает надевать в выходные. Он также подчеркнул, что выходные у него бывают.

"Ну, чаще всего воскресенье, воскресенье — выходной, если нет командировок, если нет каких-то мероприятий. Иногда бывает, что и в воскресенье работаем, потому что, конечно, программа президента — она вообще исключает какие-то выходные, вот… Но чаще всего в воскресенье удается отдохнуть… Копится такое количество каких-то бытовых и семейных вопросов, что в воскресенье надо полдня потратить на их решение", — добавил пресс-секретарь президента.