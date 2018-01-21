Песков рассказал о семейной традиции — воскресной бане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Семья пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в воскресенье предпочитает посещать баню.

"Да, в воскресенье, вечер, мы, как правило, никуда не ходим, и мы все собираемся в бане, паримся в бане, сидим… вот только своей семьей. Вот, у нас редко все собираются, редко когда все вместе, потому что младший сын, и совсем старший сын, они не с нами живут", — сказал Песков в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" , отвечая на вопрос о семейных традициях.

"Но бывают все равно моменты, когда удается всем собраться, и это, наверное, самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты", — добавил он.