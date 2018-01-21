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Общество

Посол США уверен, что изучение традиций поможет решить вопросы в отношениях

14:0521.01.2018
(обновлено: 14:54 21.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман общается с журналистами во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской областиПосол США в РФ Джон Хантсман общается с журналистами во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ИСТРА (Московская область), 21 янв — РИА Новости. Посол США Джон Хантсман после купания в крещенской купели в Подмосковье заявил журналистам, что подобное познание традиций страны пребывания служит улучшению отношений. Он назвал купание "незабываемым опытом" и не исключил, что в будущем станет экспертом в русских традициях.

Посол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посол США окунулся в купель Новоиерусалимского монастыря в честь Крещения
Утром в воскресенье Хантсман с коллегами осмотрел Новоиерусалимский мужской монастырь, а после этого искупался в купели. Вместе с ним в иордань на берегу Истры погрузились несколько сотрудников посольства, в том числе две женщины.

"Мне говорили, что это незабываемый опыт, и действительно, так и получилось. Я никогда не забуду этот опыт. Конечно, это произвело на меня большое впечатление", — признался Хантсман журналистам после купания.

Он рассказал, что "впечатлен этой великой традицией" — накануне он смотрел ролики в интернете и морально готовился к погружению. По словам посла, участие в таких мероприятиях позволяет лучше узнать религию и культуру России.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПоездка посла США в РФ Джона Хантсмана в Новоиерусалимский монастырь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поездка посла США в РФ Джона Хантсмана в Новоиерусалимский монастырь

Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посол США совершил экскурсию по собору в Новоиерусалимском монастыре
"Для нас это важно — встречи между людьми. Я изучаю русские традиции и с каждым месяцем узнаю больше традиций. Не исключаю, что стану экспертом по традициям", — сказал Хантсман.

"Доверие и отношения строятся как раз на развитии связей между людьми. Конечно, стоят перед нами сложнейшие вопросы, и на их решение потребуется много времени и усилий, но, встречаясь с людьми, мы развиваем это доверие", — добавил он.

В России прошли Крещенские купания
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрещение Господне, наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником. Он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан.Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Крещение Господне, наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником. Он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ церковной традиции праздник получил название Богоявления – согласно Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса.Протоиерей Вячеслав Костенко во время освящения воды в Крещенский сочельник в бухте Казачей в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В церковной традиции праздник получил название Богоявления – согласно Евангелию, после того как Христос погрузился в воды реки, произошло явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСвященники и прихожане многих храмов в праздник Крещения отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.Мужчина во время крещенского купания в озере Соловей-Ключ Надеждинского района Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Священники и прихожане многих храмов в праздник Крещения отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкНакануне праздника в МЧС порекомендовали всем желающим оценить свои возможности и состояние здоровья перед погружением в Крещенские купели.Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник в водопадах реки Жане у города Геленджик в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Накануне праздника в МЧС порекомендовали всем желающим оценить свои возможности и состояние здоровья перед погружением в Крещенские купели.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного купания в Крещенский сочельник на Неве в Санкт-Петербуге.Участница фестиваля Петербургские Красавицы во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на реке Неве в Санкт-Петербуге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного купания в Крещенский сочельник на Неве в Санкт-Петербуге.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСлужба в Крещенский сочельник на озере неподалеку от Раифского Богородицкого мужского монастыря в Татарстане.Верующий во время службы в Крещенский сочельник на Раифском озере неподалеку от Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Служба в Крещенский сочельник на озере неподалеку от Раифского Богородицкого мужского монастыря в Татарстане.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКрещенский сочельник - день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления. В храмах в этот день совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.Верующие во время службы в Крещенский сочельник на Раифском озере неподалеку от Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Крещенский сочельник - день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня, или Богоявления. В храмах в этот день совершаются Божественные литургии с чином Великого освящения воды.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБезопасность во время крещенских купаний в России обеспечивали около девяти тысяч сотрудников МЧС.Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник у Храма Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Безопасность во время крещенских купаний в России обеспечивали около девяти тысяч сотрудников МЧС.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКрещенский сочельник у Храма Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве.Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник у Храма Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Крещенский сочельник у Храма Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПраздничный молебен в Крещенский сочельник в Храме Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве.Верующие со священнослужителем во время традиционного праздничного молебна в Крещенский сочельник в Храме Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Праздничный молебен в Крещенский сочельник в Храме Святителя Николая в Измайловском Кремле в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОсвящение воды в бухте Казачей в Севастополе.Верующие во время освящения воды в Крещенский сочельник в бухте Казачей в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Освящение воды в бухте Казачей в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного праздничного купания на Неве.Участница фестиваля Петербургские Красавицы во время традиционного праздничного купания на реке Неве в Санкт-Петербуге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участница фестиваля "Петербургские Красавицы" во время традиционного праздничного купания на Неве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо словам специалистов, окунаться в прорубь лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.Верующие купаются в купели во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на источнике Святой ключ в Искитимском районе Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
По словам специалистов, окунаться в прорубь лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВерующие набирают воду на источнике "Святой ключ" в Искитимском районе Новосибирской области.Верующие в Крещенский сочельник набирают святую воду на источнике Святой ключ в Искитимском районе Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Верующие набирают воду на источнике "Святой ключ" в Искитимском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПеред купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку или небольшую пробежку.Верующий во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку или небольшую пробежку.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМитрополит Татарстана Феофан во время службы в Крещенский сочельник на Раифском озере.Митрополит Татарстана Феофан во время службы в Крещенский сочельник на Раифском озере неподалеку от Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Митрополит Татарстана Феофан во время службы в Крещенский сочельник на Раифском озере.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники Крещенского купания в городском пруду города Невьянска Свердловской области.Участники традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник в городском пруду города Невьянска Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники Крещенского купания в городском пруду города Невьянска Свердловской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМитрополит Новгородский и Старорусский Лев освящает купель на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.Священнослужители освящают купель в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Митрополит Новгородский и Старорусский Лев освящает купель на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНаходиться в проруби рекомендуют не более одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Находиться в проруби рекомендуют не более одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКрещенские купания в исправительной колонии №41 в Уссурийске Приморского края.Крещенские купания в исправительной колонии №41 в Уссурийске Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Крещенские купания в исправительной колонии №41 в Уссурийске Приморского края.
© Страница консульства США во ВладивостокеПриняли участие в крещенских купаниях и сотрудники генерального консульства США во Владивостоке.Сотрудник консульства США во Владивостоке во время Крещенских купаний
© Страница консульства США во Владивостоке
Приняли участие в крещенских купаниях и сотрудники генерального консульства США во Владивостоке.
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Комментарии
28 пользователей оставили 28 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
egorandreew18082008
Так русскими не становятся. Русским надо родиться.
14:35
21.01.2018
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irakapitonova
И к чему это купание? Креста на нем нет. Если не христианин - то это как-то странно выглядит. Нет, не познает он наших традиций.
14:18
21.01.2018
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