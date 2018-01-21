Посол США уверен, что изучение традиций поможет решить вопросы в отношениях

Посол США в РФ Джон Хантсман общается с журналистами во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области

Посол США в РФ Джон Хантсман общается с журналистами во время посещения Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области

ИСТРА (Московская область), 21 янв — РИА Новости. Посол США Джон Хантсман после купания в крещенской купели в Подмосковье заявил журналистам, что подобное познание традиций страны пребывания служит улучшению отношений. Он назвал купание "незабываемым опытом" и не исключил, что в будущем станет экспертом в русских традициях.

Утром в воскресенье Хантсман с коллегами осмотрел Новоиерусалимский мужской монастырь, а после этого искупался в купели. Вместе с ним в иордань на берегу Истры погрузились несколько сотрудников посольства, в том числе две женщины.

"Мне говорили, что это незабываемый опыт, и действительно, так и получилось. Я никогда не забуду этот опыт. Конечно, это произвело на меня большое впечатление", — признался Хантсман журналистам после купания.

Он рассказал, что "впечатлен этой великой традицией" — накануне он смотрел ролики в интернете и морально готовился к погружению. По словам посла, участие в таких мероприятиях позволяет лучше узнать религию и культуру России.

"Для нас это важно — встречи между людьми. Я изучаю русские традиции и с каждым месяцем узнаю больше традиций. Не исключаю, что стану экспертом по традициям", — сказал Хантсман.

"Доверие и отношения строятся как раз на развитии связей между людьми. Конечно, стоят перед нами сложнейшие вопросы, и на их решение потребуется много времени и усилий, но, встречаясь с людьми, мы развиваем это доверие", — добавил он.