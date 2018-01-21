Снег в Москве убирают более девяти тысяч единиц техники

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Более 9 тысяч единиц коммунальной техники продолжают уборку улиц Москвы от снега, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным властей, за последние сутки в столице выпало до 12 сантиметров снега.

"Продолжаются работы по зачистке города от снега. На улицы выведены 9,4 тысячи единиц коммунальной техники, а также рабочие ручной уборки", — рассказал Бирюков.

По его информации, за сутки на снегосплавные пункты города вывезено 604 тысячи кубометров снега. Коммунальным службам предписано взять под особый контроль очистку кровель зданий от снега и наледи.

Заммэра также обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила парковки, не бросать автомобили в неположенных местах и не создавать помех работе коммунальных служб.