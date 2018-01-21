Врач рассказал о состоянии подозреваемого в нападении на школу в Бурятии

Автомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

Автомобили спецслужб в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. 19 января 2018

УЛАН-УДЭ, 21 янв — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ подросток в больнице не предпринимал попыток суицида, сообщил журналистам главврач республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Эрдэм Раднаев.

Нападение на учеников 7-го класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Ранее сообщалось, что при задержании подросток пытался покончить с собой.

"Сейчас не предпринимает (попытки самоубийства — ред.), он находится под охраной, и ему оказывается медпомощь. У него был проникающее ранение грудной клетки. Состояние оцениваем как средней степени тяжести", — сказал главврач.

По его словам, подросток в сознании, встает и ходит.

Руководитель отделения нейрохирургии детского возраста СЗФМИЦ им. Алмазова Вильям Хачатрян рассказал журналистам, что у подозреваемого в нападении дренируется плевральная полость. "Мы считаем, что он в состоянии средней степени тяжести. Ему оказана в полном объеме помощь. Он находится в палате. За ним следят", — добавил он.