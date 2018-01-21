Посол США совершил экскурсию по собору в Новоиерусалимском монастыре

ИСТРА, 21 янв — РИА Новости. Делегация посольства США во главе с послом Джоном Хантсманом совершила подробную экскурсию по собору Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Хантсман приехал в монастырь, чтобы искупаться в монастырской иордани. Делегацию посольства встретило монастырское руководство, которое организовало для посла подробную экскурсию по обители.

Посол посмотрел на воскресную службу в соборе монастыря, а затем поднялся на второй этаж собора. Священнослужители через переводчика подробно рассказали ему о православных традициях и значениях основных элементов убранства собора.

Особое внимание посла привлекли изразцы, которыми украшен собор, а также некоторые иконы. Кроме того, монахи особое внимание в рассказе уделили смыслу и порядку купания в иордани. После экскурсии делегация села в дипломатические машины, чтобы последовать к купели.

Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители (это место также называют Иордан по аналогии со Святой землей). К ней ведут деревянные ступени, на которые постелены зеленые дорожки. Около купели стоят палатки для переодевания.

Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда. К купели приехала пожарная машина и экипаж скорой помощи.