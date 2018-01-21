Зюганов и Грудинин возложили цветы к мавзолею Ленина в годовщину его смерти

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов перед возложением цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина. 21 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов перед возложением цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина. 21 января 2018

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, беспартийный кандидат на пост президента РФ Павел Грудинин и руководители партии возложили цветы к мавзолею Владимира Ленина в Москве в связи с 94-й годовщиной со дня смерти революционера.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

"Я считаю, что мы все обязаны своей … историей ленинской эпохе. Ленинская эпоха открыла новый мир, который, по сути дела, сумел поднять страну к высотам космоса, к высотам победы в мае 1945 года, обеспечить достойную жизнь каждого гражданина", — сказал Зюганов по итогам церемонии.

Грудинин, в свою очередь, напомнил, что он является директором совхоза имени Ленина, и считает, что "этим все сказано". "Не жалеем ни секунды, что мы не переименовались, хотя очень много было предложений от власти переименовать совхоз в другое хозяйство. Те идеи, которые Владимир Ильич Ленин выдвигал, ради которых погибли очень много наших соотечественников, те идеи, они захватили весь мир", — отметил кандидат на пост президента России от КПРФ.

В церемонии также приняли участие депутаты Госдумы, региональных парламентов, коммунисты московского городского и московского областного отделений, представители общественных организаций.

В мае 1922 года Ленин тяжело заболел, в декабре он был переведен на больничный режим и в политической деятельности не участвовал. В марте 1923 года у него произошло обострение болезни, а после очередного приступа 21 января 1924 года он скончался. Саркофаг с забальзамированным телом Ленина установлен в мавзолее на Красной площади в Москве.