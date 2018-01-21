Жители Приамурья изображают космодром Восточный на картинах и открытках

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв — РИА Новости, Елена Тимошенко. Третий пуск с космодрома Восточный в Амурской области намечен на 1 февраля, с апреля 2016 года после первого старта "Союза" за регионом закрепилось звание "космический". Эта тема дважды использовалась во время презентации области на Восточном экономическом форуме, а также на Днях Дальнего Востока в Москве, а жители региона начали изображать Восточный на открытках, тематических картинах и изготавливать "космические" броши.

Дотянуться до звезд в Приамурье

Космодром Восточный — одна из визитных карточек Приамурья. Как рассказал РИА Новости директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов, эту тему активно использовали во время оформления экспозиции региона на прошедших в декабре в Москве Днях Дальнего Востока.

"Мы возили в Москву реальный скафандр "Орлан", который используется для выхода в открытый космос, можно было посетить виртуальную МКС, а также благодаря специальным очкам "увидеть" космодром Восточный. Посетившим нашу экспозицию выдавался значок "Дотянулся до звезд в Амурской области",- рассказал Пузанов.

На Днях Дальнего Востока можно было купить и необычный сувенир — космическое питание в тюбиках.

Космодром вдохновил и рукодельниц региона. Жительница Циолковского (наукоград рядом с Восточным) Елена Стародубцева изготавливает броши-ракеты.

"Я использую основу под брошь, натуральные камни, фурнитуру, кабошоны. Броши покупают девушки, работающие в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, приобретают их также на подарки", — объяснила Стародубцева РИА Новости. Женщина также изготавливала на заказ мужские броши.

Зайцы и ракеты

Любовь Михно, дочь бывшего военного, закончила школу в поселке Углегорск (сейчас Циолковский), а затем переехала в Благовещенск. Выпускница факультета дизайна Амурского государственного университета рисует открытки, в том числе, на космическую тему.

"Когда я жила в Углегорске, там находился космодром Свободный, для школьников организовывали экскурсии, вплоть до 11 класса мы наблюдали за запусками шведских, американских, израильских спутников. На открытках я изобразила зайцев, которые наблюдают за летящей ракетой", — объяснила свой замысел девушка.

"Космическая" открытка Михно вошла в серию карточек про достопримечательности Приамурья.

"Карточки я отпечатываю в типографии и отдаю на продажу в одну из кофеен, а также в сеть цветочных магазинов. Недавно поступило предложение от аэропорта Благовещенска, они тоже хотят наладить реализацию. Я знаю, что открытки покупают для отправки в Москву, Петербург, США, в подарок для тех, кто уехал из Амурской области", — добавила Михно.

Благовещенка Татьяна Артеменкова занимается посткроссингом (postcrossing, проект, дающий возможность получать открытки со всего мира), по ее словам, есть желающие получить из Приамурья именно "космическую" открытку.

"Был такой случай, с запада России у меня просили тематическую карточку прислать, я покупала открытку на главпочтампте. И еще один раз получательница прислала мне отзыв: "В интересном месте вы живете, соединяются у вас и прошлое и будущее!" — рассказала Татьяна.

Холст, масло, космодром

Президенту Ассоциации творческих работников Амурской области художнице Анне Максименко первый пуск с Восточного дал новую тему для работы, на одной из своих картин она изобразила вывоз "Союза" на стартовый стол космодрома.

"Я писала маслом на холсте, работала по фотографиям Роскосмоса. Я пейзажист, изображала природу, но на эту тему хотела поработать давно, и первый пуск как-то подтолкнул. С этой картиной я участвовала на выставке в Хабаровске "Подними голову!" — рассказала Максименко РИА Новости.

Еще на одной из работ Анны изображен Млечный путь и пояс Андромеды, по словам художницы, в качестве "натуры" она часто использует снимки, которые делает телескоп "Хаббл".

"Именно обратившись к теме космоса, я впервые начала рисовать сначала руками, а затем уже кисточкой, так получается достовернее", — объяснила художница.

Одну из работ Анны приобрел научный музей Амурского государственного университета, картины художницы выставлялись и на персональной выставке в частной студии.