Жители Приамурья изображают космодром Восточный на картинах и открытках

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв — РИА Новости, Елена Тимошенко. Третий пуск с космодрома Восточный в Амурской области намечен на 1 февраля, с апреля 2016 года после первого старта "Союза" за регионом закрепилось звание "космический". Эта тема дважды использовалась во время презентации области на Восточном экономическом форуме, а также на Днях Дальнего Востока в Москве, а жители региона начали изображать Восточный на открытках, тематических картинах и изготавливать "космические" броши.
Дотянуться до звезд в Приамурье
Космодром Восточный — одна из визитных карточек Приамурья. Как рассказал РИА Новости директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов, эту тему активно использовали во время оформления экспозиции региона на прошедших в декабре в Москве Днях Дальнего Востока.
"Мы возили в Москву реальный скафандр "Орлан", который используется для выхода в открытый космос, можно было посетить виртуальную МКС, а также благодаря специальным очкам "увидеть" космодром Восточный. Посетившим нашу экспозицию выдавался значок "Дотянулся до звезд в Амурской области",- рассказал Пузанов.
Космодром вдохновил и рукодельниц региона. Жительница Циолковского (наукоград рядом с Восточным) Елена Стародубцева изготавливает броши-ракеты.
"Я использую основу под брошь, натуральные камни, фурнитуру, кабошоны. Броши покупают девушки, работающие в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, приобретают их также на подарки", — объяснила Стародубцева РИА Новости. Женщина также изготавливала на заказ мужские броши.
Зайцы и ракеты
"Когда я жила в Углегорске, там находился космодром Свободный, для школьников организовывали экскурсии, вплоть до 11 класса мы наблюдали за запусками шведских, американских, израильских спутников. На открытках я изобразила зайцев, которые наблюдают за летящей ракетой", — объяснила свой замысел девушка.
"Космическая" открытка Михно вошла в серию карточек про достопримечательности Приамурья.
Благовещенка Татьяна Артеменкова занимается посткроссингом (postcrossing, проект, дающий возможность получать открытки со всего мира), по ее словам, есть желающие получить из Приамурья именно "космическую" открытку.
"Был такой случай, с запада России у меня просили тематическую карточку прислать, я покупала открытку на главпочтампте. И еще один раз получательница прислала мне отзыв: "В интересном месте вы живете, соединяются у вас и прошлое и будущее!" — рассказала Татьяна.
Холст, масло, космодром
"Я писала маслом на холсте, работала по фотографиям Роскосмоса. Я пейзажист, изображала природу, но на эту тему хотела поработать давно, и первый пуск как-то подтолкнул. С этой картиной я участвовала на выставке в Хабаровске "Подними голову!" — рассказала Максименко РИА Новости.
Еще на одной из работ Анны изображен Млечный путь и пояс Андромеды, по словам художницы, в качестве "натуры" она часто использует снимки, которые делает телескоп "Хаббл".
"Именно обратившись к теме космоса, я впервые начала рисовать сначала руками, а затем уже кисточкой, так получается достовернее", — объяснила художница.
Одну из работ Анны приобрел научный музей Амурского государственного университета, картины художницы выставлялись и на персональной выставке в частной студии.